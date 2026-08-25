SIGNOS & TAROT

Maré de reviravoltas: 3 signos podem receber uma surpresa nesta terça (25)

As cartas apontam mudanças no caminho e indicam um dia especialmente movimentado para Áries, Escorpião e Peixes

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 05:00

Tarot aponta surpresas e mudanças para três signos nesta terça-feira (25) Crédito: Shutterstock

A terça-feira (25) chega com uma energia de mudança e revelações para alguns signos. Na leitura do tarot, Áries, Escorpião e Peixes aparecem em destaque e podem perceber que uma situação que parecia sem saída começa a tomar outro rumo.

As cartas sugerem um dia de respostas, encontros inesperados e decisões que podem mudar planos. Para esses três signos, o conselho é não ignorar sinais nem deixar uma oportunidade passar por insegurança.

Áries

Áries pode ser surpreendido por uma notícia que estava esperando há algum tempo. O tarot aponta movimento na vida profissional e a possibilidade de uma conversa abrir caminho para um novo projeto. No campo pessoal, uma atitude tomada nesta terça pode trazer sensação de alívio e renovação.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Escorpião

Para Escorpião, o destaque fica por conta dos relacionamentos. As cartas indicam uma conversa capaz de esclarecer sentimentos e colocar fim a uma dúvida que vinha incomodando. Um encontro inesperado também pode mexer com as emoções dos escorpianos.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Peixes

Peixes entra em uma fase de renovação, principalmente quando o assunto é dinheiro e planos pessoais. Uma resposta positiva, uma oportunidade ou até uma solução para uma pendência pode surgir de onde o signo menos espera. A orientação é confiar mais na própria intuição.

Comidas que são a cara de Peixes 1 de 10