SIGNOS

Maré de sorte! 4 signos podem ganhar muito dinheiro com a chegada de outubro

Ganhos não se limitam apenas a dinheiro, e pode impactar outros âmbitos da vida

Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 07:30

Confira previsão financeira para signos Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada do signo de Libra, que iniciou no dia 22 de setembro, vai até 23 de outubro, trará oportunidades financeiras para alguns signos, segundo a astrologia. No período, podem acontecer parcerias, negociações e tomadas de decisões.

De acordo com o portal OLiberal.com, os ganhos não se limitam a dinheiro de imediato. Podem acontecer uma parceria profissional, uma negociação bem-sucedida, uma nova chance de trabalho ou uma decisão estratégica sobre as finanças podem gerar bons resultados.

Veja as características dos signos 1 de 7

Confira previsão para signos:

Áries

Para Áries, a temporada de Libra foca em parcerias e relações profissionais. Negociações e trabalhos em conjunto podem ganhar importância neste período.

Profissionais e empresários do signo podem encontrar oportunidades ao negociar melhores condições, buscar um parceiro de negócios ou transformar uma relação profissional em uma nova possibilidade de trabalho. A primeira metade de outubro é indicada para revisar contratos, preços e acordos comerciais.

A astrologia recomenda evitar decisões precipitadas. Analisar detalhes, comparar alternativas e verificar a sustentabilidade financeira do acordo são passos importantes antes de fechar um negócio.

Câncer

Para Câncer, o período concentra a atenção na carreira, na posição profissional e na estabilidade financeira. O trabalho anterior pode começar a gerar reconhecimento.

Uma nova responsabilidade, uma chance de liderança, um novo cliente ou uma conversa sobre carreira podem ter impacto na renda. Quem busca aumento salarial ou uma posição melhor pode apresentar os resultados já alcançados de forma clara.

Entre 10 e 15 de outubro, questões profissionais com impacto financeiro podem se destacar. A principal orientação é priorizar a construção de uma renda estável em vez de buscar ganhos rápidos.

Libra

Como a temporada é marcada pelo próprio signo, Libra pode ver seus planos pessoais, carreira e decisões financeiras em evidência. A astrologia aponta que nativos de Libra podem avançar financeiramente ao ter mais confiança para negociar seu valor.

Isso pode incluir salário, novos projetos, clientes ou a apresentação de uma ideia de negócio. A Lua Nova em Libra, em 10 de outubro, é um momento para estabelecer novos objetivos pessoais e financeiros.

Por outro lado, é aconselhável evitar gastos feitos apenas para manter um determinado padrão de vida ou aparência. O equilíbrio entre aproveitar o presente e planejar o futuro torna-se importante.

Leão

Para Leão, networking, visibilidade e contatos profissionais podem abrir espaço para novas oportunidades. As possibilidades podem surgir por meio de comunicação, indicações, contatos sociais, marketing, vendas ou projetos que permitam apresentar ideias a um público maior.

Em 27 de setembro, Marte entra em Leão, movimento que, segundo a astrologia, pode aumentar o ritmo das iniciativas pessoais. Para profissionais e empreendedores, o período é útil para retomar contatos e acompanhar oportunidades iniciadas como conversas.