Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maré de sorte! 4 signos podem ganhar muito dinheiro com a chegada de outubro

Ganhos não se limitam apenas a dinheiro, e pode impactar outros âmbitos da vida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 07:30

Confira previsão financeira para signos
Confira previsão financeira para signos Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada do signo de Libra, que iniciou no dia 22 de setembro, vai até 23 de outubro, trará oportunidades financeiras para alguns signos, segundo a astrologia. No período, podem acontecer parcerias, negociações e tomadas de decisões.

De acordo com o portal OLiberal.com, os ganhos não se limitam a dinheiro de imediato. Podem acontecer uma parceria profissional, uma negociação bem-sucedida, uma nova chance de trabalho ou uma decisão estratégica sobre as finanças podem gerar bons resultados.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Confira previsão para signos:

Áries

Para Áries, a temporada de Libra foca em parcerias e relações profissionais. Negociações e trabalhos em conjunto podem ganhar importância neste período.

Profissionais e empresários do signo podem encontrar oportunidades ao negociar melhores condições, buscar um parceiro de negócios ou transformar uma relação profissional em uma nova possibilidade de trabalho. A primeira metade de outubro é indicada para revisar contratos, preços e acordos comerciais.

A astrologia recomenda evitar decisões precipitadas. Analisar detalhes, comparar alternativas e verificar a sustentabilidade financeira do acordo são passos importantes antes de fechar um negócio.

Câncer

Para Câncer, o período concentra a atenção na carreira, na posição profissional e na estabilidade financeira. O trabalho anterior pode começar a gerar reconhecimento.

Uma nova responsabilidade, uma chance de liderança, um novo cliente ou uma conversa sobre carreira podem ter impacto na renda. Quem busca aumento salarial ou uma posição melhor pode apresentar os resultados já alcançados de forma clara.

Entre 10 e 15 de outubro, questões profissionais com impacto financeiro podem se destacar. A principal orientação é priorizar a construção de uma renda estável em vez de buscar ganhos rápidos.

Libra

Como a temporada é marcada pelo próprio signo, Libra pode ver seus planos pessoais, carreira e decisões financeiras em evidência. A astrologia aponta que nativos de Libra podem avançar financeiramente ao ter mais confiança para negociar seu valor.

Isso pode incluir salário, novos projetos, clientes ou a apresentação de uma ideia de negócio. A Lua Nova em Libra, em 10 de outubro, é um momento para estabelecer novos objetivos pessoais e financeiros.

Por outro lado, é aconselhável evitar gastos feitos apenas para manter um determinado padrão de vida ou aparência. O equilíbrio entre aproveitar o presente e planejar o futuro torna-se importante.

Leão

Para Leão, networking, visibilidade e contatos profissionais podem abrir espaço para novas oportunidades. As possibilidades podem surgir por meio de comunicação, indicações, contatos sociais, marketing, vendas ou projetos que permitam apresentar ideias a um público maior.

Em 27 de setembro, Marte entra em Leão, movimento que, segundo a astrologia, pode aumentar o ritmo das iniciativas pessoais. Para profissionais e empreendedores, o período é útil para retomar contatos e acompanhar oportunidades iniciadas como conversas.

A cautela é necessária com decisões baseadas apenas na confiança. Comparar possíveis ganhos e custos é importante antes de investir dinheiro.

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Por que Susana Werner e Júlio César estão deixando Portugal? Entenda

Por que Susana Werner e Júlio César estão deixando Portugal? Entenda
Imagem - Maior influenciadora digital constrói mansão em terreno de R$ 76 milhões; saiba detalhes

Maior influenciadora digital constrói mansão em terreno de R$ 76 milhões; saiba detalhes