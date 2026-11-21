SIGNOS

Maré de sorte! 4 signos terão mais prosperidade em 2027

Ano que se inicia promete ser de prosperidade e sólido na carreira de alguns signos

Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 07:30

Embora todos os signos possam ter prosperidade, confira quais podem ter uma guinada maior no que vai se iniciar Crédito: Imagem gerada por IA

2027 promete ser um ano marcado por transformações importantes na forma como as pessoas lidam com o dinheiro, o trabalho e a construção de estabilidade financeira.

Embora todos os signos possam ter prosperidade, confira quais podem ter uma guinada maior no que vai se iniciar.

Os signos no trabalho 1 de 12

Leão: Destaque no primeiro semestre com Júpiter no signo (até 26 de julho), favorecendo liderança, visibilidade, autoridade e novos projetos; no segundo semestre, pede planejamento financeiro.

Virgem: Ganha força a partir de 26 de julho com a entrada de Júpiter no signo, abrindo ciclo de crescimento profissional, estudos, projetos próprios e organização.

Sagitário: Regido por Júpiter, encontra impulso no primeiro semestre por afinidade com o elemento fogo (viagens, estudos e expansão) e oportunidades profissionais no segundo semestre