Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 07:30
2027 promete ser um ano marcado por transformações importantes na forma como as pessoas lidam com o dinheiro, o trabalho e a construção de estabilidade financeira.
Embora todos os signos possam ter prosperidade, confira quais podem ter uma guinada maior no que vai se iniciar.
Os signos no trabalho
Leão: Destaque no primeiro semestre com Júpiter no signo (até 26 de julho), favorecendo liderança, visibilidade, autoridade e novos projetos; no segundo semestre, pede planejamento financeiro.
Virgem: Ganha força a partir de 26 de julho com a entrada de Júpiter no signo, abrindo ciclo de crescimento profissional, estudos, projetos próprios e organização.
Sagitário: Regido por Júpiter, encontra impulso no primeiro semestre por afinidade com o elemento fogo (viagens, estudos e expansão) e oportunidades profissionais no segundo semestre
Touro: Beneficiam-se especialmente na segunda metade do ano, quando Júpiter em Virgem forma harmonia com os signos de terra, favorecendo criatividade e projetos (Touro) e promoções, estudos e metas de longo prazo (Capricórnio)