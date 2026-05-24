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Maré de virada: 3 signos vivem mudanças decisivas neste domingo (24)

Previsão mostra energia de encerramento de ciclos, respostas emocionais e decisões que podem mudar os próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 05:00

Tarot: O Mago
Tarot: O Mago Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (24) será marcado por reflexões, encerramentos e mudanças importantes para alguns signos do zodíaco. Segundo o tarot, o dia favorece decisões conscientes e situações capazes de trazer clareza emocional.

A leitura aponta Câncer, Sagitário e Virgem entre os signos mais impactados pelas cartas neste domingo. O momento tende a mexer principalmente com relações afetivas, família e escolhas ligadas ao futuro.

Câncer viverá um dia sensível e emocionalmente intenso. O signo pode receber resposta importante ou perceber mudanças dentro de uma relação próxima.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Sagitário terá energia favorável para reorganizar planos e encerrar desgastes recentes. As cartas mostram necessidade de desacelerar e ouvir mais a própria intuição.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

Virgem aparece conectado a uma fase de equilíbrio e reorganização interna. O tarot indica resolução de pendências emocionais e chance de iniciar a próxima semana com mais leveza.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

As cartas mostram que o domingo será importante para quem precisa deixar situações desgastantes para trás e abrir espaço para novos ciclos.

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