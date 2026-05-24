Maré de virada: 3 signos vivem mudanças decisivas neste domingo (24)

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de maio de 2026 às 05:00
O domingo (24) será marcado por reflexões, encerramentos e mudanças importantes para alguns signos do zodíaco. Segundo o tarot, o dia favorece decisões conscientes e situações capazes de trazer clareza emocional.
A leitura aponta Câncer, Sagitário e Virgem entre os signos mais impactados pelas cartas neste domingo. O momento tende a mexer principalmente com relações afetivas, família e escolhas ligadas ao futuro.
Câncer viverá um dia sensível e emocionalmente intenso. O signo pode receber resposta importante ou perceber mudanças dentro de uma relação próxima.
Comidas que são a cara de Câncer
Sagitário terá energia favorável para reorganizar planos e encerrar desgastes recentes. As cartas mostram necessidade de desacelerar e ouvir mais a própria intuição.
Decoração que é a cara de Sagitário
Virgem aparece conectado a uma fase de equilíbrio e reorganização interna. O tarot indica resolução de pendências emocionais e chance de iniciar a próxima semana com mais leveza.
Viagens que são a cara de Virgem
As cartas mostram que o domingo será importante para quem precisa deixar situações desgastantes para trás e abrir espaço para novos ciclos.