TAROT & SIGNOS

Maré de virada: 3 signos vivem mudanças decisivas neste domingo (24)

Previsão mostra energia de encerramento de ciclos, respostas emocionais e decisões que podem mudar os próximos dias

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 05:00

Tarot: O Mago Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (24) será marcado por reflexões, encerramentos e mudanças importantes para alguns signos do zodíaco. Segundo o tarot, o dia favorece decisões conscientes e situações capazes de trazer clareza emocional.

A leitura aponta Câncer, Sagitário e Virgem entre os signos mais impactados pelas cartas neste domingo. O momento tende a mexer principalmente com relações afetivas, família e escolhas ligadas ao futuro.

Câncer viverá um dia sensível e emocionalmente intenso. O signo pode receber resposta importante ou perceber mudanças dentro de uma relação próxima.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Sagitário terá energia favorável para reorganizar planos e encerrar desgastes recentes. As cartas mostram necessidade de desacelerar e ouvir mais a própria intuição.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Virgem aparece conectado a uma fase de equilíbrio e reorganização interna. O tarot indica resolução de pendências emocionais e chance de iniciar a próxima semana com mais leveza.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10