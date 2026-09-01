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Maré de viradas: 3 signos podem receber uma notícia que muda os planos nesta terça (1º)

Tarot aponta decisões, oportunidades e mudanças de rumo para Áries, Libra e Escorpião

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (1º) chega com uma energia de movimentação e mudanças de planos para Áries, Libra e Escorpião. A leitura do tarot indica que os três signos podem se deparar com notícias, conversas ou oportunidades capazes de alterar o rumo de situações que estavam paradas.

As cartas também apontam um momento favorável para tomar decisões e deixar a indecisão de lado. Para alguns, a virada pode acontecer no trabalho; para outros, uma conversa no campo afetivo pode trazer respostas que estavam sendo aguardadas.

Para os três signos, o principal conselho do tarot é não ignorar os sinais de mudança. Uma situação que parecia sem saída pode ganhar uma nova possibilidade quando uma decisão finalmente for tomada.

Áries

Áries pode começar setembro com uma notícia capaz de acelerar seus planos. O tarot aponta movimentação, iniciativa e uma oportunidade inesperada, especialmente em assuntos profissionais ou projetos que estavam aguardando uma resposta.

No trabalho, uma mudança de estratégia pode ser necessária para alcançar um resultado melhor. Evitar a acomodação será importante.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

No amor, uma conversa direta pode esclarecer uma dúvida e aproximar duas pessoas.

A promessa do dia: uma resposta aguardada pode chegar e colocar Áries diante de uma escolha que pode mudar os próximos passos.

Libra

Libra entra na terça-feira diante da necessidade de tomar uma decisão. As cartas indicam clareza emocional e encerramento de uma situação que vinha causando desgaste.

No trabalho, uma proposta ou parceria pode surgir, mas será importante avaliar os detalhes antes de aceitar. O dia também favorece reorganizar prioridades.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

No amor, uma conversa sincera pode revelar sentimentos que estavam sendo escondidos.

A promessa do dia: Libra pode descobrir que dizer “não” para uma situação antiga será justamente o que abrirá espaço para algo novo.

Escorpião

Escorpião terá um dia de transformação e novidades. O tarot aponta uma notícia ou encontro capaz de movimentar um plano que parecia distante.

Na vida financeira, o momento pede atenção aos gastos, mas também pode trazer sinais de recuperação. No amor, alguém pode surpreender Escorpião com uma atitude inesperada.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

A terça também favorece deixar para trás uma preocupação que já não precisa ocupar tanto espaço.

A promessa do dia: aquilo que parecia apenas uma possibilidade pode começar a ganhar forma e se transformar em um plano concreto.

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