TAROT & SIGNOS

Maré de viradas: 3 signos podem receber uma notícia que muda os planos nesta terça (1º)

Tarot aponta decisões, oportunidades e mudanças de rumo para Áries, Libra e Escorpião

Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (1º) chega com uma energia de movimentação e mudanças de planos para Áries, Libra e Escorpião. A leitura do tarot indica que os três signos podem se deparar com notícias, conversas ou oportunidades capazes de alterar o rumo de situações que estavam paradas.

As cartas também apontam um momento favorável para tomar decisões e deixar a indecisão de lado. Para alguns, a virada pode acontecer no trabalho; para outros, uma conversa no campo afetivo pode trazer respostas que estavam sendo aguardadas.

Para os três signos, o principal conselho do tarot é não ignorar os sinais de mudança. Uma situação que parecia sem saída pode ganhar uma nova possibilidade quando uma decisão finalmente for tomada.

Áries

Áries pode começar setembro com uma notícia capaz de acelerar seus planos. O tarot aponta movimentação, iniciativa e uma oportunidade inesperada, especialmente em assuntos profissionais ou projetos que estavam aguardando uma resposta.

No trabalho, uma mudança de estratégia pode ser necessária para alcançar um resultado melhor. Evitar a acomodação será importante.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

No amor, uma conversa direta pode esclarecer uma dúvida e aproximar duas pessoas.

A promessa do dia: uma resposta aguardada pode chegar e colocar Áries diante de uma escolha que pode mudar os próximos passos.

Libra

Libra entra na terça-feira diante da necessidade de tomar uma decisão. As cartas indicam clareza emocional e encerramento de uma situação que vinha causando desgaste.

No trabalho, uma proposta ou parceria pode surgir, mas será importante avaliar os detalhes antes de aceitar. O dia também favorece reorganizar prioridades.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

No amor, uma conversa sincera pode revelar sentimentos que estavam sendo escondidos.

A promessa do dia: Libra pode descobrir que dizer “não” para uma situação antiga será justamente o que abrirá espaço para algo novo.

Escorpião

Escorpião terá um dia de transformação e novidades. O tarot aponta uma notícia ou encontro capaz de movimentar um plano que parecia distante.

Na vida financeira, o momento pede atenção aos gastos, mas também pode trazer sinais de recuperação. No amor, alguém pode surpreender Escorpião com uma atitude inesperada.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

A terça também favorece deixar para trás uma preocupação que já não precisa ocupar tanto espaço.