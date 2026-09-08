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Margareth Menezes faz aparição rara com a namorada durante o Rock in Rio; veja

Ministra da Cultura marcou presença no quarto dia do festival

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:06

Margareth Menezes
Margareth Menezes Crédito: Reprodução/Instagram

A ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes marcou presença na quarta noite do Rock in Rio, realizada nesta segunda-feira (7), em uma rara aparição pública ao lado da namorada, Juliana. Segundo a coluna F5, da Folha de S.Paulo, ao ser questionada sobre a companhia no evento, a artista respondeu com bom humor e seguiu de mãos dadas com a companheira para aproveitar a noite de shows no festival.

Margareth Menezes com a namorada no Rock in Rio

Margareth Menezes com a namorada no Rock in Rio  por Reprodução/Instagram
Margareth Menezes por Reprodução/Instagram
Margareth Menezes por Reprodução/Instagram
Margareth Menezes por Reprodução/Instagram
Margareth Menezes  por Divulgação
Margareth Menezes no Trio da Cultura por Diogo Andrade
Margareth Menezes por Lucas Assis
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Margareth Menezes com a namorada no Rock in Rio  por Reprodução/Instagram

Durante a passagem pelo evento, a baiana não escondeu a animação para conferir as atrações da noite, revelando ser fã de longa data de Elton John e destacando a importância de vê-lo em atividade. Além do astro britânico, cujas músicas acompanha desde cedo, Margareth também apontou Gilberto Gil entre seus artistas favoritos na programação.

Aproveitando o clima do festival, a cantora e ministra também comentou sobre a ausência de grandes expoentes do axé na grade deste ano, lidando com o cenário de forma natural e ressaltando que a alternância de estilos musicais faz parte da própria dinâmica cultural. Além disso, relembrou com carinho sua passagem pelo Palco Sunset em 2017 ao lado do grupo Quabales.

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