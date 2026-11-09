Margareth Menezes posa com namorada, Gilberto Gil e Flora em encontro na Bahia

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 20:43
A ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes, de 64 anos, apareceu em um novo registro ao lado da namorada, Juliana Caetano, durante um encontro na Bahia. Na foto, as duas estão acompanhadas de Gilberto Gil e Flora Gil, em um momento de descontração entre amigos.
O relacionamento de Margareth e Juliana foi tornado público em setembro deste ano. As duas, no entanto, já se conheciam desde pelo menos 2023, quando Juliana chegou a Brasília para trabalhar no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural.
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes
Com formação em Letras, mestrado e doutorado na área, Juliana também fala inglês, francês e espanhol. Atualmente, ela trabalha como assessora no Ministério da Educação.
Em março de 2025, ao deixar a secretaria do Ministério da Cultura, Juliana publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e destacou os vínculos construídos durante o período em que trabalhou na pasta comandada por Margareth.
“Me despedi da Ministra Margareth Menezes, mas em confraternização, como se vê na foto com os camaradas da Cultura Viva, porque a verdade é que vamos seguir juntos nas lutas que nos levaram a este encontro”, escreveu na ocasião.