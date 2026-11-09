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Margareth Menezes posa com namorada, Gilberto Gil e Flora em encontro na Bahia

Ministra da Cultura apareceu ao lado de Juliana Caetano em registro compartilhado nas redes sociais; relacionamento foi assumido publicamente em setembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 20:43

Margareth Menezes e Juliana Caetano posaram com Gilberto Gil e Flora Gil durante encontro na Bahia
Margareth Menezes e Juliana Caetano posaram com Gilberto Gil e Flora Gil durante encontro na Bahia Crédito: Reprodução

A ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes, de 64 anos, apareceu em um novo registro ao lado da namorada, Juliana Caetano, durante um encontro na Bahia. Na foto, as duas estão acompanhadas de Gilberto Gil e Flora Gil, em um momento de descontração entre amigos.

O relacionamento de Margareth e Juliana foi tornado público em setembro deste ano. As duas, no entanto, já se conheciam desde pelo menos 2023, quando Juliana chegou a Brasília para trabalhar no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural.

Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes

Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Margareth Menezes com a namorada, Juliana Caetano, Daniela Mercury e a mulher, Malu Malu Verçosa, na quadra da Mangueira por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano e Margareth Menezes no Ministério da Cultura em 2023 por Reprodução/Instagram @filipearaujo
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura, com Lula por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano trabalhou ao lado de Margareth Menezes no Ministério da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram
Margareth Menezes com a namorada no Rock in Rio  por Reprodução/Instagram
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Juliana Caetano, namorada de Margareth Menezes, ministra da Cultura por Reprodução/Instagram

Com formação em Letras, mestrado e doutorado na área, Juliana também fala inglês, francês e espanhol. Atualmente, ela trabalha como assessora no Ministério da Educação.

Em março de 2025, ao deixar a secretaria do Ministério da Cultura, Juliana publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e destacou os vínculos construídos durante o período em que trabalhou na pasta comandada por Margareth.

“Me despedi da Ministra Margareth Menezes, mas em confraternização, como se vê na foto com os camaradas da Cultura Viva, porque a verdade é que vamos seguir juntos nas lutas que nos levaram a este encontro”, escreveu na ocasião.

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