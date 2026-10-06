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Mari Fernandez derrete web com fotos da filha recém-nascida e se declara para a esposa

Cantora sertaneja e a influenciadora Júlia Ribeiro publicaram os primeiros registros da pequena Isabela

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:27

Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Mari Fernandez encantou os fãs ao compartilhar os primeiros momentos em família após o nascimento de sua primogênita, Isabela. A bebê, fruto de seu casamento com a influenciadora digital Júlia Ribeiro, nasceu na última quinta-feira (1) e já virou a protagonista nas redes sociais das mamães corujas, que aproveitaram os registros para trocar declarações apaixonadas.

Mari Fernandez derrete web com fotos da filha recém-nascida

Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
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Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram

Em uma sequência de fotos publicadas no Instagram, a sertaneja exibiu a intimidade da maternidade, desde a saída do hospital até os primeiros dias da filha em casa. Nos cliques, a recém-nascida aparece dormindo e vestindo roupinhas em tons de vermelho, rosa e lilás. Sem esconder a emoção da nova fase, Mari resumiu o sentimento na legenda: "Minha sorte, minha família, minhas meninas".

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O carinho foi rapidamente retribuído por Júlia Ribeiro. Nos comentários da publicação, a influenciadora respondeu com um "Te amamos, mamãe", além de compartilhar as fotos nos próprios Stories chamando a esposa e a filha de "minha vida".

Nasce filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro

Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Mari Fernandez posta fotos da filha recém-nascida com Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram
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Nasce primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução/Instagram

O casal e a bebê deixaram a maternidade no último sábado (3). Na ocasião, Júlia já havia desabafado com os seguidores sobre a expectativa de levar a filha para casa. A influenciadora revelou estar ansiosa para mergulhar na rotina da maternidade, descobrir os traços de personalidade da filha e entender como ela mesma se sairá no papel de mãe.

O nascimento de Isabela também movimentou o círculo de amizades do casal. O post de anúncio recebeu comentários de diversas celebridades, como a dançarina Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, e a ex-BBB Larissa Tomásia, que também está grávida do primeiro filho.

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Tags:

Mari Fernandez Julia Ribeiro Recém-nascida Mari Fernandez E Júlia Ribeiro

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