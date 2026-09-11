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Mari Fernandez e Júlia Ribeiro abrem álbum de fotos do chá de bebê da filha

Decoração da festa seguiu uma paleta em tons de rosa e branco

Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14:51

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro celebram a espera da primeira filha Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro abriram um álbum de fotos do chá de bebê da Isabela, realizado na noite desta quinta-feira (10), em uma celebração intimista realizada em São Paulo.

O chá de bebê foi uma maneira de marcar a reta final da gravidez e celebrar a proximidade do nascimento de Isabela, previsto para outubro.

A decoração seguiu uma paleta em tons de rosa e branco, com grandes balões, arranjos de flores, além de uma mesa com bolos, brigadeiros, doces personalizados e algodão-doce temático para os convidados. Confira registros da celebração: