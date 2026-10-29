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Mari Gonzalez e Giovanna Ewbank apostam no mesmo vestido em casamento de Juliette

As duas escolheram um modelo longo verde da grife Zimmermann para a festa de Juliette e Kaique Cerveny, realizada nesta quinta-feira (29), no Recife

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:02

Mari Gonzalez e Giovanna Ewbank escolheram o mesmo vestido verde para o casamento de Juliette e Kaique Cerveny
Mari Gonzalez e Giovanna Ewbank escolheram o mesmo vestido verde para o casamento de Juliette e Kaique Cerveny Crédito: Reprodução

Um vestido, duas famosas e muitos elogios. Mari Gonzalez e Giovanna Ewbank chamaram a atenção ao aparecerem com o mesmo look no casamento de Juliette e Kaique Cerveny, nesta quinta-feira (29), no Recife, em Pernambuco. A escolha semelhante das duas foi percebida por internautas, que aprovaram a coincidência fashion.

As artistas apostaram no modelo Luna Lace Billow, da grife Zimmermann. O vestido longo verde tem decote sem alças e saia volumosa, com uma proposta elegante para a celebração. Tanto Mari quanto Giovanna compartilharam registros dos looks nas redes sociais.

A semelhança entre as produções rendeu comentários elogiosos. “O bom gosto das gatas”, escreveu um seguidor. “Divas que se vestem bem”, comentou outro internauta. O vestido também recebeu elogios individuais: “Vestido belíssimo por sinal”, destacou um usuário.

A cerimônia de Juliette e Kaique reúne cerca de 300 convidados no Instituto Ricardo Brennand, espaço cultural conhecido pela arquitetura inspirada em castelos medievais. Entre os nomes famosos presentes estão Gil do Vigor e Bianca Andrade, escolhidos como padrinhos pelo casal.

Antes da grande festa no Recife, os dois realizaram uma cerimônia íntima na Paraíba. Na ocasião, a campeã do BBB 21 usou um vestido com detalhes em crochê feitos por sua avó, em uma homenagem afetiva à família.

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