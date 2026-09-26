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Mari Gonzalez é pedida em casamento por Pipo Marques durante viagem ao Quênia

Momento foi compartilhado pela influenciadora nas redes sociais

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 18:07

Mari Gonzalez e Pipo Marques Crédito: Reprodução/Instagram

Mari Gonzalez e Pipo Marques estão noivos. A influenciadora foi pedida em casamento pelo cantor neste sábado (26), durante uma viagem do casal pelo Quênia, na África. O momento aconteceu ao nascer do sol e foi compartilhado por Mari nas redes sociais.

“O nascer do sol mais especial das nossas vidas! Nossa história começou lá atrás e nos reencontramos depois de tanto tempo, realmente era pra ser! SIM, eu aceito viver essa vida com você e escrever os próximos capítulos da nossa história! Te amo!”, escreveu a influenciadora na publicação.

O casal está no Quênia há alguns dias, onde tem aproveitado a viagem para fazer safáris e conhecer paisagens da região. Nos últimos dias, Mari e Pipo compartilharam registros da experiência no país, incluindo momentos no Maasai Mara.

A história de Mari e Pipo começou anos antes de eles assumirem o relacionamento. Os dois já se conheciam de Salvador e chegaram a viver um romance no passado, mas perderam o contato. O reencontro aconteceu posteriormente e deu início ao relacionamento que se tornou público em 2024.

Em entrevista ao “PodDelas”, Mari contou que os dois chegaram a ficar quando ela ainda morava em Salvador, antes de se mudar para São Paulo. Depois de anos afastados, eles voltaram a se aproximar pelas redes sociais.