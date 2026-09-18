DECISÃO

Mari Saad anuncia saída da marca de maquiagens Mascavo e explica disputa judicial com sócios: ‘Fui perdendo acesso’

Saiba bastidores da sócia majoritária da marca de beleza e maquiagem

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:34

Mari Saad publicou vídeo de 10 minutos nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Mari Saad anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (18) que saiu da Mascavo, marca brasileira de beleza e maquiagem.

Em um vídeo de 10 minutos publicado em seu perfil no Instagram, a influenciadora explicou que a decisão ocorreu após meses de conflitos relacionados à gestão da empresa e afirmou que a marca “deixou de ser minha faz um bom tempo”.

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“Eu decidi encerrar o meu ciclo à frente da Mascavo”, declarou Mari. Segundo ela, apesar de continuar sendo sócia majoritária, perdeu o controle sobre a operação da companhia. “Hoje, dentro da operação da Mascavo, eu não controlo absolutamente nada e não era pra ser assim”, afirmou.

Segundo a influenciadora, o acordo inicial previa que ela ficaria responsável por áreas como marketing, produto, comunicação e desenvolvimento de portfólio, enquanto os sócios cuidariam da operação. Mari afirmou, porém, que passou a ter dificuldades para acompanhar informações sobre fabricação, importação, estoque, vendas e atendimento.

“Eu basicamente fui perdendo o acesso a essa parte da operação”, relatou. Ela também disse que precisava solicitar repetidamente dados financeiros e outros documentos da empresa, que, segundo seu relato, chegavam incompletos.

Os problemas, ainda segundo Mari, acabaram refletindo diretamente nos consumidores após o lançamento de uma base que apresentou defeitos. A influenciadora afirmou que tentou retirar o produto do mercado e realizar um recall, além de substituir os itens adquiridos pelos clientes.

“Eu queria recall da base, eu queria tirar a base do mercado”, disse. “Eu pedi formalmente, não foi uma, não foram duas, foram inúmeras vezes pra poder tentar resolver isso dentro de casa.”

Sem conseguir solucionar a situação internamente, Mari afirmou que decidiu recorrer à Justiça. Ela declarou que deixará de exercer qualquer função, mesmo que apenas formal, na administração da Mascavo, mas continuará sendo sócia da empresa.

“Eu vou deixar pra Justiça resolver os próximos passos”, afirmou. “Eu não posso mais colocar o meu nome e a minha recomendação pessoal sobre uma operação que eu não controlo absolutamente nada.”

Dinheiro das vendas

No pronunciamento, Mari também explicou sua versão sobre a estrutura operacional da Mascavo. Segundo ela, as atividades da marca estariam distribuídas entre mais de dez empresas ligadas aos seus sócios de investimento.

“A operação da marca [está] espalhada em pedaços num labirinto que a nossa empresa simplesmente não consegue enxergar”, declarou.

Ela também afirmou que os valores pagos pelos consumidores nas compras da Mascavo seriam direcionados para empresas ligadas aos seus sócios, e não diretamente para a empresa da marca.

“Cada vez que alguém comprou um produto da Mascavo, esse dinheiro entrou no caixa de alguma empresa e não era a empresa da marca”, disse.

Mari ressaltou que as pessoas que ela aponta como responsáveis pela estrutura societária “sustentam judicialmente que não são” suas sócias. Por isso, afirmou que pretende apresentar os detalhes e documentos no processo.

“O lugar pra resolver absolutamente tudo é na Justiça”, declarou.

Crédito para clientes afetados

A influenciadora também falou diretamente com consumidores que tiveram problemas com a base. Segundo Mari, cada cinco unidades vendidas, uma retornaria com algum tipo de problema.

Para esses clientes, ela anunciou um compromisso pessoal de oferecer R$ 129,90 em crédito em um novo projeto que pretende lançar no primeiro semestre de 2027. O crédito poderá ser convertido em produtos quando o projeto estiver disponível. Caso isso não aconteça até o período estipulado, ela afirmou que o dinheiro será devolvido.

“Vocês vão receber o valor de R$ 129,90 em crédito, no nome de vocês, dentro do meu projeto novo”, afirmou.

Mari destacou que o compromisso não substitui os direitos dos consumidores em relação à Mascavo. “Isso é um compromisso pessoal meu com vocês, que não substitui ou impacta os direitos de vocês frente à Mascavo”, explicou.

Ao final do vídeo, a influenciadora afirmou que pretende retomar o desenvolvimento de produtos quando puder ter controle sobre todas as etapas da operação.

“Eu vou voltar a fazer produto com a operação inteira na minha mão, do primeiro ao último passo”, disse.