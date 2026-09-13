Maria Bethânia declara voto para presidente durante show em festival

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Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 07:18
Maria Bethânia manifestou seu apoio político durante o show realizado neste sábado, 12, no Coala Festival, em São Paulo. Após o público entoar um coro favorável a Lula, a artista fez o gesto de “L” com uma das mãos e declarou: “Eu voto Lula presidente”.
A cantora foi a principal atração da noite e levou ao palco sucessos de diferentes momentos da carreira. O repertório incluiu músicas como Reconvexo, Os Mais Doces dos Bárbaros e Fé Cega Faca Amolada.
A programação de sábado também reuniu apresentações de Emicida, Cícero com Duda Beat, Rubel e Zeca Veloso. O Coala Festival prossegue neste domingo, 13, com shows de Seu Jorge, Criolo e João Gomes.
Maria Bethânia