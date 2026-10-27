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Maria Bethânia estará no especial de Natal de Roberto Carlos na Globo

Cantora baiana participará da atração pela primeira vez nesta edição de 2026, ao lado de Daniel, Iza e Alexandre Pires

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 20:28

Maria Bethânia está confirmada no especial de Natal de Roberto Carlos
Maria Bethânia está confirmada no especial de Natal de Roberto Carlos Crédito: Reprodução

Maria Bethânia está entre os convidados do especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo. A cantora baiana teve sua participação confirmada pela assessoria de imprensa ao Alô Alô Bahia nesta terça-feira (27).

A gravação do programa está prevista para 26 de novembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A atração deve ser exibida em 23 de dezembro, como parte da programação de Natal da emissora. Além de Bethânia, Daniel, Iza e Alexandre Pires também estão confirmados.

A participação marca mais um encontro da artista com o repertório e o universo musical de Roberto Carlos. Ao longo da carreira, Bethânia gravou diversas composições do Rei e de Erasmo Carlos, incluindo sucessos que ganharam novas interpretações em sua voz.

Maria Bethânia

Maria Bethânia por Divulgação
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Maria Bethânia por Divulgação

Em 1993, a cantora lançou o álbum “As Canções que Você Fez para Mim”, dedicado às obras da dupla. O disco reúne 11 faixas, como “Detalhes”, “Fera Ferida” e a música que dá nome ao trabalho. O projeto se tornou o álbum mais vendido da carreira de Maria Bethânia.

A cantora também dividiu os vocais com Roberto Carlos em “Amiga”, gravada em 1982, e já esteve com o artista em outras edições do especial de fim de ano.

Em 2022, Bethânia chegou a ser anunciada como convidada do programa, mas não participou da gravação por conflito de agenda. Agora, sua presença está prevista para a edição de 2026, que reúne artistas de diferentes gerações em uma das atrações tradicionais do Natal na televisão brasileira.

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