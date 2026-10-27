Maria Bethânia estará no especial de Natal de Roberto Carlos na Globo

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 20:28
Maria Bethânia está entre os convidados do especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo. A cantora baiana teve sua participação confirmada pela assessoria de imprensa ao Alô Alô Bahia nesta terça-feira (27).
A gravação do programa está prevista para 26 de novembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A atração deve ser exibida em 23 de dezembro, como parte da programação de Natal da emissora. Além de Bethânia, Daniel, Iza e Alexandre Pires também estão confirmados.
A participação marca mais um encontro da artista com o repertório e o universo musical de Roberto Carlos. Ao longo da carreira, Bethânia gravou diversas composições do Rei e de Erasmo Carlos, incluindo sucessos que ganharam novas interpretações em sua voz.
Maria Bethânia
Em 1993, a cantora lançou o álbum “As Canções que Você Fez para Mim”, dedicado às obras da dupla. O disco reúne 11 faixas, como “Detalhes”, “Fera Ferida” e a música que dá nome ao trabalho. O projeto se tornou o álbum mais vendido da carreira de Maria Bethânia.
A cantora também dividiu os vocais com Roberto Carlos em “Amiga”, gravada em 1982, e já esteve com o artista em outras edições do especial de fim de ano.
Em 2022, Bethânia chegou a ser anunciada como convidada do programa, mas não participou da gravação por conflito de agenda. Agora, sua presença está prevista para a edição de 2026, que reúne artistas de diferentes gerações em uma das atrações tradicionais do Natal na televisão brasileira.