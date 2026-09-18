FV27

Maria Bethânia, IZA, Marina Sena e mais: veja as atrações do Festival de Verão Salvador 2027

Evento acontece nos dias 23 e 24 de janeiro, na Arena Festival (Wet Eventos), com encontros especiais entre diferentes gerações e ritmos

Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 19:52

Festival de Verão Salvador 2027 reúne Maria Bethânia, IZA, Marina Sena e grandes nomes da música brasileira Crédito: Divulgação

O Festival de Verão Salvador 2027 prepara uma edição marcada pelo encontro entre tradição e renovação. Nos dias 23 e 24 de janeiro, a Arena Festival (Wet Eventos) recebe uma programação que percorre diferentes fases e vertentes da música brasileira, com nomes como Maria Bethânia, IZA e Marina Sena entre os principais destaques.

A programação do sábado (23) começa com o Gilsons e segue com o encontro entre BaianaSystem e IZA, que combina referências da música baiana, pop, R&B, reggae e sound system. Na sequência, o público poderá conferir Maria Bethânia, uma das vozes mais importantes da música brasileira, além de “O Grande Encontro”, com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. O dia ainda terá “As Vozes”, projeto que reúne Péricles e Ferrugem, e o swing do É o Tchan.

Primeiro dia de Festival de Verão 1 de 58

No domingo (24), Marina Sena leva ao festival a sonoridade de sua fase mais recente, marcada pelo álbum Coisas Naturais. A cantora divide a programação com João Gomes, representante do forró e do piseiro, e Saulo, que chega com um repertório que atravessa diferentes momentos de sua carreira.

Um dos momentos mais aguardados da edição será o encontro entre Timbalada e Olodum. As duas formações estarão juntas no palco durante todo o espetáculo, em uma apresentação criada especialmente para o FV 27. A parceria reúne duas trajetórias fundamentais para a consolidação do samba-reggae e da percussão baiana.

O festival ainda terá duas atrações no domingo, que serão anunciadas posteriormente. Com artistas de diferentes gerações, o FV 27 passa por MPB, pop, samba, pagode, forró, piseiro, axé e samba-reggae, reforçando a diversidade como uma de suas principais características.

Após reunir 50 mil pessoas em dois dias na edição de 2026, o Festival de Verão retorna à Arena Festival, espaço próprio do evento com mais de 45 mil m², estrutura voltada à circulação, acessibilidade e conforto do público. As vendas de ingressos começam em outubro.