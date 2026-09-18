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Maria Bethânia, IZA, Marina Sena e mais: veja as atrações do Festival de Verão Salvador 2027

Evento acontece nos dias 23 e 24 de janeiro, na Arena Festival (Wet Eventos), com encontros especiais entre diferentes gerações e ritmos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 19:52

Festival de Verão Salvador 2027 reúne Maria Bethânia, IZA, Marina Sena e grandes nomes da música brasileira
Festival de Verão Salvador 2027 reúne Maria Bethânia, IZA, Marina Sena e grandes nomes da música brasileira Crédito: Divulgação

O Festival de Verão Salvador 2027 prepara uma edição marcada pelo encontro entre tradição e renovação. Nos dias 23 e 24 de janeiro, a Arena Festival (Wet Eventos) recebe uma programação que percorre diferentes fases e vertentes da música brasileira, com nomes como Maria Bethânia, IZA e Marina Sena entre os principais destaques.

A programação do sábado (23) começa com o Gilsons e segue com o encontro entre BaianaSystem e IZA, que combina referências da música baiana, pop, R&B, reggae e sound system. Na sequência, o público poderá conferir Maria Bethânia, uma das vozes mais importantes da música brasileira, além de “O Grande Encontro”, com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. O dia ainda terá “As Vozes”, projeto que reúne Péricles e Ferrugem, e o swing do É o Tchan.

Primeiro dia de Festival de Verão

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Festival de Verão 2026 por Reprodução/Instagram @festivalverao
Rachel Reis se apresenta no Festival de Verão 2026 por LUCAS LEAWRY/Divulgação
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio/CORREIO
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio /CORREIO
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Bruno Wendel/CORREIO
Márcio Victor participou do primeiro dia do FV com Rachel Reis por Lucas Leawry/Divulgação
Rachel Reis se apresenta no Festival de Verão 2026 por Reprodução
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Regina Casé (atriz) e Zé Ricardo (diretor artístico do Festival de Verão) por Walter Guedes/Divulgação
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Marcelo Brito e Zé Ricardo por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Joyce Pascowtich por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Marcelo Serrado por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Flavinho Santos por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Tarciana Medeiros por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Malu Barretto por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Lore Improta por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Fabrício Boliveira por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Daniela Mercury por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Gabi Lopes e Maicon Rodrigues por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Caetano Veloso se apresenta no Festival de Verão 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Bruno Wendel/CORREIO
Primeira noite do FV 2026 reúne milhares de pessoas no Wet Eventos por Bruno Wendel/CORREIO
Confira os famosos presentes no primeiro por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Taís Araújo - Atriz por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Marcelo Sangalo - Músico por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Lucas Leto - Ator por Walter Guedes/Divulgação
Margareth Menezes - Ministra da Cultura e cantora por Walter Guedes/Divulgação
Gizelly Bicalho - Ex-BBB e influenciadora por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Nicole Bahls - Modelo e apresentadora por Walter Guedes/Divulgação
Mariana Ximenes - Atriz por Walter Guedes/Divulgação
Ana Clara - Jornalista e apresentadora por Matheus Andrade/Divulgação
Débora Nascimento - Atriz por Alô Alô Bahia
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Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação

No domingo (24), Marina Sena leva ao festival a sonoridade de sua fase mais recente, marcada pelo álbum Coisas Naturais. A cantora divide a programação com João Gomes, representante do forró e do piseiro, e Saulo, que chega com um repertório que atravessa diferentes momentos de sua carreira.

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Um dos momentos mais aguardados da edição será o encontro entre Timbalada e Olodum. As duas formações estarão juntas no palco durante todo o espetáculo, em uma apresentação criada especialmente para o FV 27. A parceria reúne duas trajetórias fundamentais para a consolidação do samba-reggae e da percussão baiana.

O festival ainda terá duas atrações no domingo, que serão anunciadas posteriormente. Com artistas de diferentes gerações, o FV 27 passa por MPB, pop, samba, pagode, forró, piseiro, axé e samba-reggae, reforçando a diversidade como uma de suas principais características.

Após reunir 50 mil pessoas em dois dias na edição de 2026, o Festival de Verão retorna à Arena Festival, espaço próprio do evento com mais de 45 mil m², estrutura voltada à circulação, acessibilidade e conforto do público. As vendas de ingressos começam em outubro.

A realização é da Salvador Produções e Bahia Eventos, com parceria estratégica da MC Connections e Leve Criações. A curadoria artística é assinada por Zé Ricardo, que construiu a programação a partir de conexões entre memória, identidade e diferentes sonoridades da música brasileira.

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