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Felipe Sena
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:00
No Vale a Pena Ver de Novo nesta quinta-feira (26), em ‘A Dona do Pedaço’, Miroel (Luiz Carlos Vasconcelos), Ticiana (Áurea Maranhão) e Vicente (Álamo Facó) procuram Maria (Juliana Paes) pela igreja, enquanto Aírton (Emmílio Moreira) e Josiane (Agatha Moreira) ajudam a jovem a fugir para São Paulo. Os dois levam a afilhada até a rodoviária. Ao descobrir que Evelina (Nívea Maria) organizou a fuga da filha, Ademir (Genézio de Barros) fica furioso. Enquanto isso, Miroel ordena que Vicente elimine Virgínia (Paolla Oliveira) e Fabiana (Nathalia Dill).
Na casa da família, Evelina brinca com Zenaide (Maeve Jinkings) e as netas, sem imaginar o perigo que se aproxima. Vicente consegue capturar Fabiana, enquanto o médico de Amadeu (Marcos Palmeira) informa a Nilda (Jussara Freire) que o advogado pode não voltar a andar. Na rodoviária, Aírton se despede de Maria, que embarca em um ônibus com destino a São Paulo.
‘A Dona do Pedaço’
A Dona do Pedaço começa às 17h45, logo após Sessão da Tarde.