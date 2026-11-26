VALE A PENA VER DE NOVO

Maria da Paz consegue fugir para São Paulo, enquanto Vicente captura Fabiana em 'A Dona do Pedaço' nesta quinta (26 de novembro)

Miroel ordena que Vicente elimine as sobrinhas de Maria, e o médico de Amadeu alerta sobre possíveis sequelas do atentado

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:00

Maria da Paz começa nova história em São Paulo Crédito: JOÃO MIGUEL JÚNIOR | TV GLOBO

No Vale a Pena Ver de Novo nesta quinta-feira (26), em ‘A Dona do Pedaço’, Miroel (Luiz Carlos Vasconcelos), Ticiana (Áurea Maranhão) e Vicente (Álamo Facó) procuram Maria (Juliana Paes) pela igreja, enquanto Aírton (Emmílio Moreira) e Josiane (Agatha Moreira) ajudam a jovem a fugir para São Paulo. Os dois levam a afilhada até a rodoviária. Ao descobrir que Evelina (Nívea Maria) organizou a fuga da filha, Ademir (Genézio de Barros) fica furioso. Enquanto isso, Miroel ordena que Vicente elimine Virgínia (Paolla Oliveira) e Fabiana (Nathalia Dill).

Na casa da família, Evelina brinca com Zenaide (Maeve Jinkings) e as netas, sem imaginar o perigo que se aproxima. Vicente consegue capturar Fabiana, enquanto o médico de Amadeu (Marcos Palmeira) informa a Nilda (Jussara Freire) que o advogado pode não voltar a andar. Na rodoviária, Aírton se despede de Maria, que embarca em um ônibus com destino a São Paulo.

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