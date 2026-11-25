VALE A PERNA VER DE NOVO

Maria da Paz se revolta contra a família e vira alvo de ameaça em 'A Dona do Pedaço' nesta quarta (25 de novembro)

Evelina sugere que a filha fuja para se salvar, enquanto Ticiana revela quem atirou em Amadeu e planeja vingança

Felipe Sena

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 14:00

Maria da Paz (Juliana Paes) em A Dona do Pedaço Crédito: Gshow | Artur Meninea

Em A Dona do Pedaço no Vale a Pena Ver de Novo nesta quarta-feira (25), Amadeu (Marcos Palmeira) é levado ao hospital após ser baleado. Enquanto isso, Maria (Juliana Paes) retorna para casa, mas se revolta contra a família. A situação fica ainda mais tensa quando Ticiana (Áurea Maranhão) ameaça tirar a vida da jovem. Preocupada com a segurança da filha, Evelina (Nívea Maria) sugere que ela fuja para escapar do perigo. Antes disso, Maria questiona quem atirou em Amadeu, sem perceber que Ticiana está ouvindo a conversa.

Do outro lado, Miroel (Luiz Carlos Vasconcelos) e Nilda (Jussara Freire) demonstram preocupação com o estado de saúde de Amadeu. Ticiana revela à família quem foi o responsável pelo disparo contra o irmão, e todos decidem se vingar. Enquanto os planos são colocados em prática, Rael (Rafael Queiroz), filho de Ticiana, alerta os familiares sobre a possível fuga de Maria.

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