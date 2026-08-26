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Mariana Fagundes anuncia primeira gravidez após 20 anos de união: ‘Deus mandou’

Cantora sertaneja está grávida de 11 semanas do empresário Alessandro Souza e vive momento especial também na carreira

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15:29

Mariana Fagundes está grávida do primeiro filho após 20 anos de união
Mariana Fagundes está grávida do primeiro filho após 20 anos de união Crédito: Reprodução

A cantora sertaneja Mariana Fagundes anunciou nesta quarta-feira (26) que está grávida do primeiro filho com o empresário Alessandro Souza. Os dois estão juntos há 20 anos e celebraram a chegada do bebê como um verdadeiro presente.

A artista está na 11ª semana de gestação e contou que ela e o companheiro não têm preferência pelo sexo da criança. Para o casal, o mais importante é que o bebê nasça com saúde.

Mariana Fagundes

Mariana Fagundes está grávida do primeiro filho após 20 anos de união por Reprodução/Instagram
Mariana Fagundes está grávida do primeiro filho após 20 anos de união por Reprodução/Instagram
Mariana Fagundes está grávida do primeiro filho após 20 anos de união por Reprodução/Instagram
Mariana Fagundes está grávida do primeiro filho após 20 anos de união por Reprodução/Instagram
Mariana Fagundes está grávida do primeiro filho após 20 anos de união por Reprodução
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Mariana Fagundes está grávida do primeiro filho após 20 anos de união por Reprodução/Instagram

A novidade chega em uma fase de destaque na carreira de Mariana. O hit “Peão Todo Tatuado”, lançado em março deste ano, viralizou nas redes sociais e alcançou o topo do Spotify Brasil.

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“Deus mandou tudo no mesmo ano”, comemorou a cantora ao falar sobre a coincidência entre a gravidez e o momento de maior projeção profissional.

Mariana começou a cantar ainda criança, aos 8 anos, em festas e rodeios da região onde cresceu. A carreira ganhou força a partir de 2014, quando lançou o primeiro CD, “Diamante”.

O anúncio da gravidez havia sido antecipado pelo portal LeoDias no fim de julho, mas a identidade da cantora foi mantida em sigilo até que ela decidisse revelar a novidade publicamente.

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