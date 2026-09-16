MOMENTO ESPECIAL

Mariana Rios mostra vídeo inédito do batizado de Palo; veja

Atriz aproveitou para mostrar detalhes da roupa dos filhos e detalhes do evento

Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:35

Batizado de Palo Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Mariana Rios, de 41 anos, abriu um álbum de fotos nas redes sociais nesta quarta-feira (16) do batizado de Palo, seu primeiro filho de cerca de oito meses, com Juca Diniz.

Na publicação, Mariana aproveitou para mostrar detalhes da roupa dos filhos e detalhes do evento.

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