Mariana Rios mostra vídeo inédito do batizado de Palo; veja

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Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:35
A atriz Mariana Rios, de 41 anos, abriu um álbum de fotos nas redes sociais nesta quarta-feira (16) do batizado de Palo, seu primeiro filho de cerca de oito meses, com Juca Diniz.
Na publicação, Mariana aproveitou para mostrar detalhes da roupa dos filhos e detalhes do evento.
Mariana Rios
"Estou vivendo um sonho! Realizando cada basta sentir! Agradecendo a Deus todos os dias por tanto. Cada detalhe foi pensado com tanto carinho para o amor das nossas vidas! Obrigada a todos os envolvidos", afirmou Mariana na legenda da publicação.