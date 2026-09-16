Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mariana Rios mostra vídeo inédito do batizado de Palo; veja

Atriz aproveitou para mostrar detalhes da roupa dos filhos e detalhes do evento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:35

Batizado de Palo
Batizado de Palo Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Mariana Rios, de 41 anos, abriu um álbum de fotos nas redes sociais nesta quarta-feira (16) do batizado de Palo, seu primeiro filho de cerca de oito meses, com Juca Diniz.

Na publicação, Mariana aproveitou para mostrar detalhes da roupa dos filhos e detalhes do evento.

Mariana Rios

Mariana Rios e Palo por Reprodução
Mariana Rios e Palo por Reprodução
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
1 de 17
Mariana Rios e Palo por Reprodução

Leia mais

Imagem - Ana Maria Braga desabafa no ‘Mais Você’ e diz que ‘acordou chorando’; saiba detalhes

Ana Maria Braga desabafa no ‘Mais Você’ e diz que ‘acordou chorando’; saiba detalhes

Imagem - Filho de famosos, ex-Malhação revela que divide a carreira de ator com bico em loja: ‘Pra não ficar sem comer’

Filho de famosos, ex-Malhação revela que divide a carreira de ator com bico em loja: ‘Pra não ficar sem comer’

Imagem - Fernanda Torres celebra aniversário: ‘61 e avante’

Fernanda Torres celebra aniversário: ‘61 e avante’

"Estou vivendo um sonho! Realizando cada basta sentir! Agradecendo a Deus todos os dias por tanto. Cada detalhe foi pensado com tanto carinho para o amor das nossas vidas! Obrigada a todos os envolvidos", afirmou Mariana na legenda da publicação.

Tags:

Mariana Rios Mariana Rios E Juca Diniz Batizado Palo

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Viúvo de influenciadora morta após cirurgia plástica fará caminhada de 150 km para cumprir promessa

Viúvo de influenciadora morta após cirurgia plástica fará caminhada de 150 km para cumprir promessa