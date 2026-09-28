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Mariana Ximenes compartilha foto rara com namorado em viagem para a Itália; saiba quem é

Atriz de ‘Quem Ama Cuida’ aproveita dias de folga ao lado do namorado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:35

Mariana Ximenes e Tiago Pessôa
Mariana Ximenes e Tiago Pessôa Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Mariana Ximenes aproveitou o momento de folga para aproveitar alguns dias ao lado do namorado, Tiago Pessôa, executivo do mercado financeiro.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma imagem rara ao lado do amado, com quem vive um relacionamento discreto e longe dos holofotes.

Mariana Ximenes

Mariana Ximenes por Walter Guedes/Divulgação
Mariana Ximenes por Reprodução
Mariana Ximenes por Tatti Freitas
Mariana Ximenes por Reprodução/Instagram
Mariana Ximenes por Reprodução/Instagram
Mariana Ximenes interpreta a vilã Gilda por divulgação
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Mariana Ximenes por Walter Guedes/Divulgação

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Na foto compartilhada por Mariana, os dois aparecem em Duomo de Milão, a famosa catedral gótica, um dos principais cartões-postais da cidade italiana.

Nascido em São Paulo, Tiago divide a rotina entre Brasil e os Estados Unidos, onde trabalha como líder de um banco de investimentos com sede em Nova York. Além de responsável pela área de negociação de ações nas Américas.

A atriz chegou a detalhar em junho deste ano, o motivo de manter a privacidade do relacionamento, em entrevista à Marie Claire.“Não sei de onde veio, é o meu jeito de ser, nunca ninguém me ensinou a ser assim, mas é o que eu acredito. Sou bem extrovertida, expansiva e muito animada com as pessoas que eu gosto. Estou sempre agregando, proporcionando bons encontros e reunindo pessoas. Mas, na vida pessoal, eu realmente prefiro preservar minha privacidade. É o que eu penso, sinto e minha forma de me colocar no mundo”, disse.

Além disso, a atriz também ressaltou que não está escondendo o relacionamento. “E sem esconder nada, porque não tenho nada para esconder. É só reserva mesmo, porque a minha vida é privada, de verdade. A gente divide um pouquinho [risos]”, completou.

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Mariana Ximenes

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