INESPERADO

Mariana Ximenes engata namoro com paixão de adolescência após 25 anos; saiba quem é

Atriz conheceu empresário em competição de handebol da escola

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:26

Mariana Ximenes e Tiago Pessôa Crédito: Reprodução | Instagram

Mariana Ximenes levou 25 anos para viver história de amor com namorado que conheceu na infância; saiba quem é

A atriz Mariana Ximenes levou nada menos que 25 anos para viver uma história de amor ao lado do empresário Tiago Pessôa.

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Os dois que se conheceram na adolescência apenas agora começaram a se conhecer melhor. Segundo o Gshow, eles se conheceram ainda na época do colégio, durante uma competição de handebol. A loira avaliou o reencontro quase três décadas depois como um “encontro de almas”.

“Ter um lindo encontro nesta vida é muito raro! E estou vivendo um encontro desse, extremamente especial, maduro. Como disse Carla Madeira: ‘É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado’. O amor é um supercombustível!”, disse ela.