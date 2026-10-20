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Mariana Ximenes engata namoro com paixão de adolescência após 25 anos; saiba quem é

Atriz conheceu empresário em competição de handebol da escola

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:26

Mariana Ximenes e Tiago Pessôa
Mariana Ximenes e Tiago Pessôa Crédito: Reprodução | Instagram

Mariana Ximenes levou 25 anos para viver história de amor com namorado que conheceu na infância; saiba quem é

A atriz Mariana Ximenes levou nada menos que 25 anos para viver uma história de amor ao lado do empresário Tiago Pessôa.

Mariana Ximenes

Mariana Ximenes por Walter Guedes/Divulgação
Mariana Ximenes por Reprodução
Mariana Ximenes por Tatti Freitas
Mariana Ximenes por Reprodução/Instagram
Mariana Ximenes por Reprodução/Instagram
Mariana Ximenes interpreta a vilã Gilda por divulgação
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Mariana Ximenes por Walter Guedes/Divulgação

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Os dois que se conheceram na adolescência apenas agora começaram a se conhecer melhor. Segundo o Gshow, eles se conheceram ainda na época do colégio, durante uma competição de handebol. A loira avaliou o reencontro quase três décadas depois como um “encontro de almas”.

“Ter um lindo encontro nesta vida é muito raro! E estou vivendo um encontro desse, extremamente especial, maduro. Como disse Carla Madeira: ‘É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado’. O amor é um supercombustível!”, disse ela.

Aos 46 anos, Tiago Pessôa nasceu em São Paulo e vive entre o Brasil e os Estados Unidos, onde trabalha em um banco de investimentos. Tiago já foi casado e é pai de dois filhos. Discreto, ele não compartilha muito da vida pessoal nas redes sociais.

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Mariana Ximenes

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