Mariana Ximenes engata namoro com paixão de adolescência após 25 anos; saiba quem é

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:26
Mariana Ximenes levou 25 anos para viver história de amor com namorado que conheceu na infância; saiba quem é
A atriz Mariana Ximenes levou nada menos que 25 anos para viver uma história de amor ao lado do empresário Tiago Pessôa.
Mariana Ximenes
Os dois que se conheceram na adolescência apenas agora começaram a se conhecer melhor. Segundo o Gshow, eles se conheceram ainda na época do colégio, durante uma competição de handebol. A loira avaliou o reencontro quase três décadas depois como um “encontro de almas”.
“Ter um lindo encontro nesta vida é muito raro! E estou vivendo um encontro desse, extremamente especial, maduro. Como disse Carla Madeira: ‘É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado’. O amor é um supercombustível!”, disse ela.
Aos 46 anos, Tiago Pessôa nasceu em São Paulo e vive entre o Brasil e os Estados Unidos, onde trabalha em um banco de investimentos. Tiago já foi casado e é pai de dois filhos. Discreto, ele não compartilha muito da vida pessoal nas redes sociais.