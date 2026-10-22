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Mariana Ximenes se revolta e dá bronca em colega de elenco da novela 'Quem Ama Cuida': 'Questão de caráter'

Intérprete de Dora revelou como reagiu ao conversar com a colega

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12:41

Mariana Ximenes
Mariana Ximenes Crédito: Reprodução

A traição de Fábia em 'Quem Ama Cuida' não surpreendeu apenas os telespectadores. Mariana Ximenes, que interpreta Dora na novela das nove da Globo, confessou que ficou arrasada ao descobrir que a personagem de Flávia Alessandra se envolveria com Ademir, ex-marido de sua personagem. A atriz revelou que chegou a dar uma bronca bem-humorada na colega de elenco por causa dos rumos da história.

A revelação aconteceu durante a festa de lançamento da série 'Verônika com K', realizada no Rio de Janeiro. Em conversa com jornalistas, Mariana comentou a reta final da novela e não escondeu sua indignação com a atitude de Fábia, especialmente por ela conhecer o passado de Ademir e tudo o que ele fez contra Dora. "Fiquei arrasada, falei: 'Flavinha, não é possível, vai pegar meu ex-marido'", contou a atriz, aos risos.

Mariana Ximenes

Mariana Ximenes por Walter Guedes/Divulgação
Mariana Ximenes por Reprodução
Mariana Ximenes por Tatti Freitas
Mariana Ximenes por Reprodução/Instagram
Mariana Ximenes por Reprodução/Instagram
Mariana Ximenes interpreta a vilã Gilda por divulgação
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Mariana Ximenes por Walter Guedes/Divulgação

O problema, segundo Mariana, vai muito além do envolvimento amoroso com o ex-marido de uma amiga. Para ela, a gravidade da situação está no fato de Fábia conhecer as atitudes criminosas de Ademir e, mesmo assim, decidir se relacionar com ele. "Pois a Fábia sabendo de tudo o que ele aprontou com a Dora e com outras pessoas e continua fazendo", comentou.

A atriz acredita que a descoberta pode provocar uma ruptura importante na amizade das personagens. Embora ainda não saiba exatamente quais serão os próximos acontecimentos da trama, Mariana considera difícil que Dora consiga ignorar o comportamento da amiga. "Não sei o que vai acontecer, mas isso estremece, é uma questão de caráter, não por ela estar saindo com o ex-marido da amiga, mas o pior é que ele ter cometido tantos crimes", avaliou.

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Enquanto a amizade com Fábia corre perigo, a vida amorosa de Dora segue movimentando as redes sociais. O romance da personagem com André, interpretado por Henrique Barreira, conquistou uma torcida própria entre os fãs da novela. O casal ganhou até um apelido: 'Andora'.

Mariana atribui a repercussão positiva à combinação entre o trabalho dos atores, a construção da história e a direção de Amora Mautner. "Acho que é sempre uma conjuntura. O Henrique é um ator talentosíssimo, e temos muita fome de fazer e estudamos bastante. Além disso, é uma história bem construída, a gente tem uma diretora que é a Amora Mautner", explicou.

Para a atriz, existe ainda um elemento que não depende apenas da preparação dos profissionais envolvidos. "Existe também o fator magia, que não se explica, então acho que realmente é um conjunto de sintonia", acrescentou.

Além de interpretar Dora, Mariana está prestes a aparecer em outro papel na televisão. Nesta quinta-feira (22), ela estreia na série 'Verônika com K', do Globoplay, protagonizada por Roberta Rodrigues.

Na produção, gravada em 2023 e ambientada antes dos acontecimentos de 'Arcanjo Renegado', Mariana interpreta Bárbara, uma delegada de personalidade forte. A participação foi realizada enquanto a atriz também se dedicava às gravações de novelas. "Fico muito feliz por ela. Hoje é a celebração do protagonismo feminino. A Roberta faz uma advogada, e eu sou uma delegada forte e desbocada. Eu fiz uma participação afetiva porque estava gravando novela", declarou.

Já 'Quem Ama Cuida' tem previsão de permanecer no ar até janeiro de 2027, quando deverá dar lugar à continuação de 'Avenida Brasil'. Até lá, o envolvimento de Fábia com Ademir promete colocar à prova uma das amizades da trama.

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