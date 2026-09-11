Marido de influenciadora morta após cirurgias plásticas cobra respostas do hospital

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:52
A morte da influenciadora Marta Oliveira, aos 33 anos, gerou forte comoção e levou a família a buscar esclarecimentos sobre como foi o atendimento médico recebido. Ela faleceu no dia 17 de agosto, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, poucos dias depois de se submeter a várias cirurgias plásticas, incluindo abdominoplastia, lipoaspiração e silicone.
Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas
Marcus Vinicius, marido dela há 15 anos e pai dos três filhos do casal, contou em entrevista à Quem, que Marta realizou todos os exames antes da cirurgia e não apresentava problemas de saúde. O procedimento aconteceu no Hospital Unimed Volta Redonda. A influenciadora teve alta na manhã seguinte e foi para casa, mas logo começou a passar mal.
Segundo o viúvo, o quadro de saúde piorou muito rápido com vômito, diarreia e falta de ar, o que a obrigou a voltar para o hospital. Durante a nova internação, a influenciadora passou por uma cirurgia de emergência na madrugada e precisou ser encaminhada para a UTI, onde sofreu paradas cardíacas e não resistiu. Na certidão de óbito, as causas da morte foram choque misto refratário, insuficiência cardíaca e infecção generalizada (sepse).
Os advogados contratados pela família disseram que não querem fazer acusações precipitadas, mas sim analisar com calma todos os documentos e prontuários do hospital. Um dos pontos que gerou dúvida foi a diferença entre o resultado dos exames de imagem e o que os médicos constataram na segunda cirurgia.
A defesa também chamou atenção para um vídeo que a médica mostrou no pós-operatório, mas que não aparece nos documentos oficiais entregues pelo hospital. Diante das dúvidas, a família pretende contratar especialistas de fora para fazer uma avaliação independente antes de decidir se vai tomar medidas na justiça.
Procurada pela imprensa, a direção do Hospital Unimed Volta Redonda declarou em nota que segue regras rígidas de investigação, mas que não divulgará mais detalhes por causa do sigilo médico e para respeitar a privacidade da família que está de luto.