CASO MARTA OLIVEIRA

Marido de influenciadora morta após cirurgias plásticas cobra respostas do hospital

Marcus Vinicius relata que Marta Oliveira sofreu complicações após procedimento em hospital no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:52

Marcus Vinicius e Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas Crédito: Reprodução/Instagram

A morte da influenciadora Marta Oliveira, aos 33 anos, gerou forte comoção e levou a família a buscar esclarecimentos sobre como foi o atendimento médico recebido. Ela faleceu no dia 17 de agosto, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, poucos dias depois de se submeter a várias cirurgias plásticas, incluindo abdominoplastia, lipoaspiração e silicone.

Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas 1 de 11

Marcus Vinicius, marido dela há 15 anos e pai dos três filhos do casal, contou em entrevista à Quem, que Marta realizou todos os exames antes da cirurgia e não apresentava problemas de saúde. O procedimento aconteceu no Hospital Unimed Volta Redonda. A influenciadora teve alta na manhã seguinte e foi para casa, mas logo começou a passar mal.

Segundo o viúvo, o quadro de saúde piorou muito rápido com vômito, diarreia e falta de ar, o que a obrigou a voltar para o hospital. Durante a nova internação, a influenciadora passou por uma cirurgia de emergência na madrugada e precisou ser encaminhada para a UTI, onde sofreu paradas cardíacas e não resistiu. Na certidão de óbito, as causas da morte foram choque misto refratário, insuficiência cardíaca e infecção generalizada (sepse).

Os advogados contratados pela família disseram que não querem fazer acusações precipitadas, mas sim analisar com calma todos os documentos e prontuários do hospital. Um dos pontos que gerou dúvida foi a diferença entre o resultado dos exames de imagem e o que os médicos constataram na segunda cirurgia.

A defesa também chamou atenção para um vídeo que a médica mostrou no pós-operatório, mas que não aparece nos documentos oficiais entregues pelo hospital. Diante das dúvidas, a família pretende contratar especialistas de fora para fazer uma avaliação independente antes de decidir se vai tomar medidas na justiça.

Procurada pela imprensa, a direção do Hospital Unimed Volta Redonda declarou em nota que segue regras rígidas de investigação, mas que não divulgará mais detalhes por causa do sigilo médico e para respeitar a privacidade da família que está de luto.