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Marido de influenciadora morta após cirurgias plásticas cobra respostas do hospital

Marcus Vinicius relata que Marta Oliveira sofreu complicações após procedimento em hospital no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:52

Marcus Vinicius e Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas Crédito: Reprodução/Instagram

A morte da influenciadora Marta Oliveira, aos 33 anos, gerou forte comoção e levou a família a buscar esclarecimentos sobre como foi o atendimento médico recebido. Ela faleceu no dia 17 de agosto, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, poucos dias depois de se submeter a várias cirurgias plásticas, incluindo abdominoplastia, lipoaspiração e silicone.

Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas

Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas por Reprodução/Instagram
Marcus Vinicius, Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas por Reprodução/Instagram
Marcus Vinicius, marido da influenciadora Marta Oliveira, morta após cirurgias plásticas por Reprodução/Instagram
Marcus Vinicius, Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas, e os filhos por Reprodução/Instagram
Marcus Vinicius, Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas, e os filhos por Reprodução/Instagram
Marcus Vinicius e Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas por Reprodução/Instagram
Marcus Vinicius e Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas por Reprodução/Instagram
Marcus Vinicius, Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas, e os filhos por Reprodução/Instagram
Marcus Vinicius e Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas por Reprodução/Instagram
Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas por Reprodução/Instagram
Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas por Reprodução/Instagram
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Marta Oliveira, influenciadora morta após cirurgias plásticas por Reprodução/Instagram

Marcus Vinicius, marido dela há 15 anos e pai dos três filhos do casal, contou em entrevista à Quem, que Marta realizou todos os exames antes da cirurgia e não apresentava problemas de saúde. O procedimento aconteceu no Hospital Unimed Volta Redonda. A influenciadora teve alta na manhã seguinte e foi para casa, mas logo começou a passar mal.

Segundo o viúvo, o quadro de saúde piorou muito rápido com vômito, diarreia e falta de ar, o que a obrigou a voltar para o hospital. Durante a nova internação, a influenciadora passou por uma cirurgia de emergência na madrugada e precisou ser encaminhada para a UTI, onde sofreu paradas cardíacas e não resistiu. Na certidão de óbito, as causas da morte foram choque misto refratário, insuficiência cardíaca e infecção generalizada (sepse).

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Os advogados contratados pela família disseram que não querem fazer acusações precipitadas, mas sim analisar com calma todos os documentos e prontuários do hospital. Um dos pontos que gerou dúvida foi a diferença entre o resultado dos exames de imagem e o que os médicos constataram na segunda cirurgia.

A defesa também chamou atenção para um vídeo que a médica mostrou no pós-operatório, mas que não aparece nos documentos oficiais entregues pelo hospital. Diante das dúvidas, a família pretende contratar especialistas de fora para fazer uma avaliação independente antes de decidir se vai tomar medidas na justiça.

Procurada pela imprensa, a direção do Hospital Unimed Volta Redonda declarou em nota que segue regras rígidas de investigação, mas que não divulgará mais detalhes por causa do sigilo médico e para respeitar a privacidade da família que está de luto.

@oficialmarcuss

O intuito desse primeiro vídeo é pedir ajuda a todos os envolvidos: DIGAM A VERDADE, ou eu baterei com ela na porta de vocês. Ainda hoje posto a continuação, com todos os detalhes, desde a cirurgia até o retorno dela. Conto com a ajuda de vocês. Juntos, vamos buscar a verdade e fazer justiça pela nossa MARTINHA. ?

♬ som original - oficialmarcuss

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Tags:

Morte Cirurgia Plástica Cirurgias Plásticas Influenciadora Luto Marta Oliveira

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