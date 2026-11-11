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Marido de João Emanuel Carneiro critica homofobia e xenofobia em novelas da Globo

Ator compartilhou críticas à abordagem do casal gay em Quem Ama Cuida e aos estereótipos sobre o Nordeste em Lá na Minha Terra

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 21:23

Carmo Dalla Vecchia compartilhou críticas a Quem Ama Cuida e Lá na Minha Terra
Carmo Dalla Vecchia compartilhou críticas a Quem Ama Cuida e Lá na Minha Terra Crédito: Reprodução

O ator Carmo Dalla Vecchia se posicionou contra a representação de personagens LGBTQIA+ e do Nordeste em duas novelas exibidas atualmente pela TV Globo. Marido do autor João Emanuel Carneiro, responsável por Avenida Brasil 2, o artista compartilhou publicações que apontam episódios de homofobia em Quem Ama Cuida e xenofobia em Lá na Minha Terra.

A primeira crítica envolve a abordagem da intimidade de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli). Depois que a primeira noite do casal foi exibida de forma discreta, com as luzes do quarto se apagando, Carmo compartilhou conteúdos que classificavam a sequência como exemplo de preconceito velado e censura.

Já em relação a Lá na Minha Terra, novela ambientada no sertão nordestino, o ator repercutiu críticas à forma como a região é retratada, com imagens associadas à pobreza e ao atraso. Ele também compartilhou montagens feitas com inteligência artificial que ironizavam os figurinos e cenários da produção.

Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro

Carmo Dalla Vecchia com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia com João Emanuel Carneiro e na minissérie 'A casa das sete mulheres' por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro por Reprodução | Instagram
João Emanuel Carneiro, Carmo Dalla Vecchia e o filho por Reprodução
Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Redes Sociais
Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Redes Sociais
João Emanuel Carneiro, Carmo Dalla Vecchia e o filho por Reprodução/Redes Sociais
Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Redes Sociais
Carmo Dalla Vecchia comemora 20 anos com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Redes Sociais
Carmo Dalla Vecchia diz que marido se encantou ao vê-lo na TV por Reprodução
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Carmo Dalla Vecchia com João Emanuel Carneiro por Reprodução/Instagram

Em uma das publicações, Dalla Vecchia defendeu a riqueza cultural e social do Nordeste. “O Nordeste é uma das regiões mais lindas e ricas do Brasil. Campeões em educação e redações 1000 no Enem. Não merece ser tratado assim! Deixo aqui todo o meu respeito ao povo nordestino”, escreveu. O ator encerrou a mensagem com as hashtags “Valorize o Nordeste” e “xenofobia”.

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As críticas às novelas também dialogam com uma discussão anterior envolvendo uma produção de João Emanuel Carneiro. Em 2018, Segundo Sol, ambientada em Salvador, foi questionada pela baixa presença de atores negros no elenco, apesar de a Bahia ter uma população majoritariamente negra.

Na ocasião, o Ministério Público do Trabalho notificou a Globo e recomendou medidas para ampliar a igualdade racial no ambiente profissional da emissora. Dois anos depois, em entrevista ao Conversa com Bial, João Emanuel reconheceu a pertinência das cobranças e afirmou que havia aprendido com a repercussão do caso.

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