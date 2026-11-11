POLÊMICA

Marido de João Emanuel Carneiro critica homofobia e xenofobia em novelas da Globo

Ator compartilhou críticas à abordagem do casal gay em Quem Ama Cuida e aos estereótipos sobre o Nordeste em Lá na Minha Terra

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 21:23

Carmo Dalla Vecchia compartilhou críticas a Quem Ama Cuida e Lá na Minha Terra Crédito: Reprodução

O ator Carmo Dalla Vecchia se posicionou contra a representação de personagens LGBTQIA+ e do Nordeste em duas novelas exibidas atualmente pela TV Globo. Marido do autor João Emanuel Carneiro, responsável por Avenida Brasil 2, o artista compartilhou publicações que apontam episódios de homofobia em Quem Ama Cuida e xenofobia em Lá na Minha Terra.

A primeira crítica envolve a abordagem da intimidade de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli). Depois que a primeira noite do casal foi exibida de forma discreta, com as luzes do quarto se apagando, Carmo compartilhou conteúdos que classificavam a sequência como exemplo de preconceito velado e censura.

Já em relação a Lá na Minha Terra, novela ambientada no sertão nordestino, o ator repercutiu críticas à forma como a região é retratada, com imagens associadas à pobreza e ao atraso. Ele também compartilhou montagens feitas com inteligência artificial que ironizavam os figurinos e cenários da produção.

Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro 1 de 11

Em uma das publicações, Dalla Vecchia defendeu a riqueza cultural e social do Nordeste. “O Nordeste é uma das regiões mais lindas e ricas do Brasil. Campeões em educação e redações 1000 no Enem. Não merece ser tratado assim! Deixo aqui todo o meu respeito ao povo nordestino”, escreveu. O ator encerrou a mensagem com as hashtags “Valorize o Nordeste” e “xenofobia”.

As críticas às novelas também dialogam com uma discussão anterior envolvendo uma produção de João Emanuel Carneiro. Em 2018, Segundo Sol, ambientada em Salvador, foi questionada pela baixa presença de atores negros no elenco, apesar de a Bahia ter uma população majoritariamente negra.