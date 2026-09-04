'MALU DO CÉU'

Marido de Malu Borges expõe cantadas de jogadores e ator da Globo para a influenciadora nas redes

João Vitor Santiago, conhecido como Zezinho, contou sobre as mensagens que a influenciadora recebe e fez piada com as diferentes abordagens dos pretendentes

Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 22:45

Malu Borges e marido Crédito: Reprodução

Ser casado com uma mulher que chama atenção nas redes sociais tem seus efeitos colaterais, pelo menos na visão de João Vitor Santiago, marido de Malu Borges. Conhecido como Zezinho, o empresário compartilhou um vídeo nesta quinta-feira (4) em que brinca com as mensagens enviadas por homens para a influenciadora e até separa as investidas por profissão.

Segundo ele, jogadores de futebol estão entre os que mais costumam procurar Malu. “Jogador de futebol não se fala, pelo amor de Deus”, disparou, aos risos. Na sequência, explicou que os atores teriam um estilo diferente de abordagem. “É ator da Globo, cara, ator da Globo. Que são mais poéticos. Aí teve um que mandou uma florzinha para ela”, contou.

A conversa começou durante um jantar do casal. João disse que percebeu Malu rindo enquanto mexia no celular e perguntou o motivo. Foi quando descobriu mais uma das mensagens recebidas pela influenciadora. “Não fui abusivo, fui fofoqueiro”, brincou o empresário ao contar a história.

Desta vez, o remetente havia reagido a uma foto de Malu de biquíni com uma mensagem curta: “Malu do céu”. João chegou a revelar quem teria feito o comentário.

A situação serviu de inspiração para mais uma provocação do marido. No fim do vídeo, ele sugeriu que a frase poderia ter um significado bem diferente caso o homem conhecesse os gastos da influenciadora. “Eu vou te mandar a fatura dela, aí você vê se é ‘Malu do céu’”, disse.

João também comentou que não entende muito bem o motivo de tantas investidas, considerando o tipo de conteúdo publicado por Malu.

De acordo com ele, o perfil da influenciadora é dedicado principalmente à vida pessoal e à rotina com a família. As publicações mais sensuais seriam menos frequentes. “O Instagram da Malu é ela, eu, minhas filhas, de vez em quando ela solta um negócio de biquíni e tal, uma sensualizada. Está tudo bem, está tudo certo, tudo em casa”, afirmou.

Malu Borges e João Vitor Santiago estão juntos desde 2016 e oficializaram o casamento quatro anos depois. Como a união aconteceu durante a pandemia, o casal não realizou uma grande cerimônia na época.