SUPOSTA TRAIÇÃO

Marido de Patrícia Abravanel toma decisão severa após se envolver em polêmicas sobre traição e vazamento de mensagens

Fábio Faria prepara ações judiciais contra sites e personalidades por publicações que, segundo sua defesa, atribuíram a ele condutas que não correspondem aos fatos

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:51

Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução

Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel e ex-ministro das Comunicações, acionou seus advogados após a repercussão de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A equipe jurídica prepara ações contra sites e personalidades que, na avaliação da defesa, divulgaram informações falsas ou fizeram insinuações sobre a atuação do ex-ministro.

Parte da repercussão está relacionada a conversas sobre uma festa privada de Halloween realizada em São Paulo, em outubro de 2023. Os registros indicam que Faria participou do envio de convites a autoridades para o evento.

Patrícia Abravanel mostra novo sorriso após procedimento malsucedido 1 de 9

Entre os nomes mencionados nas conversas estavam os senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli. A defesa de Faria afirma, no entanto, que ele apenas encaminhou os convites a pedido do anfitrião e sustenta que essas autoridades não compareceram à festa.

Segundo os advogados, documentos como agendas oficiais e registros de voos serão utilizados para sustentar essa versão. A defesa também afirma que Faria conhecia o empresário havia cerca de 15 dias quando ocorreram as conversas relacionadas aos convites.

Equipe monitora memes e publicações

Além das possíveis ações contra sites e personalidades, a equipe jurídica passou a identificar perfis que produziram memes ou impulsionaram conteúdos considerados falsos pela defesa.

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a decisão de recorrer à Justiça foi tomada após a repercussão das publicações e seus efeitos sobre a família de Faria.