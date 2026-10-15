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Marido de Regina Casé revela sequelas de acidente que o deixou tetraplégico por seis meses: 'Não me recuperei 100%'

Estêvão Ciavatta relembrou queda de cavalo que mudou sua vida e contou como a adoção do filho Roque se tornou uma motivação durante a recuperação

Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:27

Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé Crédito: Reprodução

O diretor, roteirista e produtor Estêvão Ciavatta, de 58 anos, marido da atriz Regina Casé, revelou que ainda enfrenta limitações físicas provocadas por um grave acidente ocorrido em 2008. Na época, ele caiu de um cavalo durante um passeio em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e ficou temporariamente tetraplégico.

O relato faz parte do livro 'No passo da cobra', previsto para novembro. Em trechos antecipados pela coluna Play, do jornal O Globo, Ciavatta descreve os momentos que antecederam a queda, o medo de não recuperar os movimentos e as mudanças que precisou enfrentar depois do acidente.

Estêvão Ciavatta é casado com Regina Casé 1 de 10

Segundo o diretor, o cavalo começou a dar pinotes quando ele tentava se ajeitar na sela. Sem conseguir controlar o animal, acabou sendo lançado para a frente e atingiu o chão com o rosto.

Logo após a queda, percebeu que não conseguia movimentar nenhuma parte do corpo. Apesar da situação, permaneceu consciente e orientou as pessoas que se aproximaram a não mexerem nele, por receio de agravar uma possível lesão na coluna.

A ambulância levou cerca de 50 minutos para chegar. Durante a espera, Ciavatta pediu que telefonassem para Regina Casé, com quem conseguiu conversar mesmo estando ferido.“Eu consegui falar para ela: 'Sofri um acidente, caí do cavalo, alguma coisa nas vértebras cervicais. Não estou mexendo nada. Mas estou bem'”, recordou.

O diretor passou por uma cirurgia, ficou internado durante três semanas e levou aproximadamente seis meses para recuperar os movimentos. Entretanto, as consequências do acidente permanecem até hoje.

Ciavatta contou que precisa manter uma rotina de condicionamento físico pelo menos três vezes por semana e evitar o sedentarismo para preservar sua independência. “Muita gente me pergunta se me recuperei 100%. 'Não', respondo. Eu diria que cheguei perto dos 80%, pois tenho uma vida independente, ainda que tenha que conviver com limitações de movimento e sensibilidade por todo o corpo”, afirmou.

Apesar das sequelas, ele diz ter aprendido a conviver com a nova realidade. “Hoje vivo 100% dos meus 80%, então posso dizer que me sinto muito bem neste mundo”, declarou.

A recuperação também marcou uma decisão importante na vida familiar. Em 2013, Estêvão e Regina adotaram Roque, realizando um desejo que já existia antes do acidente.

O diretor explicou que o casal precisou interromper os planos de adoção enquanto ele enfrentava o período mais delicado da recuperação. Naquele momento, dependia de cuidados constantes e não se sentia preparado para assumir a responsabilidade de criar uma criança.

Com a melhora gradual de sua condição física, os dois decidiram retomar o processo. “Quando o Roque nos encontrou, foi como uma luz se acendendo e iluminando o caminho por vir”, contou.

A chegada do menino, segundo Ciavatta, representou um incentivo para continuar recuperando a autonomia. Ele passou a enxergar os cuidados com a própria saúde também como uma maneira de estar presente na vida do filho.