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Marido de Simone Mendes choca com antes e depois e revela o que fez para perder 17 kg: 'Estava colocando minha saúde em risco'

Aos 41 anos, Kaká Diniz mostrou a transformação corporal e contou como mudou rotina, alimentação e hábitos após perceber que estava negligenciando a própria saúde

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 10:50

Kaká Diniz, marido de Simone Mendes Crédito: Reprodução/Instagram

Kaká Diniz, 41 anos, empresário e marido da cantora Simone Mendes, surpreendeu os seguidores neste sábado (26) ao mostrar o antes e depois de uma transformação corporal. Na publicação feita nas redes sociais, ele aparece em duas fotos: uma, em 2023, com 92,5 kg, e outra atualmente, sem camisa e com 75 kg, revelando uma perda de mais de 17 kg.

Ao compartilhar o resultado, Kaká fez questão de explicar que a mudança não aconteceu apenas por uma questão estética. Segundo ele, o processo começou depois que percebeu que seus hábitos estavam afetando a saúde.

Kaká Diniz, marido de Simone Mendes 1 de 17

"Há cinco meses, eu estava pesando 88 kg. O meu LDL, o colesterol ruim, chegou a 350. Todas as minhas taxas estavam uma zona, tudo ruim. Eu estava colocando minha saúde em risco e sendo irresponsável com um dos maiores patrimônios que Deus me deu: a minha vida. Eu cuidava dos negócios, dos projetos, da família, do futuro… mas estava negligenciando justamente quem precisava estar saudável para viver tudo isso", contou.

O empresário afirmou que decidiu mudar completamente a rotina depois de perceber que precisava cuidar mais de si. Entre as mudanças, passou a dormir e acordar mais cedo, incorporou exercícios diários e alterou a alimentação.

"Uma chave virou. Passei a dormir mais cedo, acordar mais cedo, treinar todos os dias sem falhar nenhum, e cuidar de verdade da minha alimentação. Tirei 99% do açúcar da minha rotina e parei de negociar com hábitos que estavam me fazendo mal. Cinco meses depois, o espelho mostra uma transformação física. Mas a maior mudança aconteceu na minha cabeça", afirmou.

Antes e depois de Simone Mendes 1 de 8

Kaká, que é pai de Henry, de 11 anos, e Zaya, de 5, também falou sobre o futuro que pretende viver ao lado dos filhos e da esposa. Para ele, manter a saúde passou a fazer parte dos planos para os próximos anos.

"Hoje eu entendo que não adianta construir um império se você não tiver saúde para desfrutar dele. Eu quero chegar aos 80 anos com disposição para segurar meus netos no colo, viajar com minha esposa e viver tudo aquilo que Deus ainda tem preparado para mim. Por isso, cada treino, cada refeição e cada noite bem dormida deixaram de ser apenas sobre estética. São investimentos no homem que eu quero ser daqui a 40 anos", declarou.

"Não só quero apenas viver mais. Quero viver melhor durante todo o tempo que Deus me permitir viver. Porque cuidar de mim também é uma forma de amar e cuidar da minha família", completou.

No fim do relato, Kaká reconheceu que a mudança exigiu perseverança e afirmou que encontrou uma nova relação com a rotina de exercícios. "Foi fácil? NÃO! Ninguém falou que seria fácil, mas era necessário... e aquilo que eu mais odiava, hoje não consigo mais viver sem!", escreveu.

O empresário ainda mencionou a possibilidade de recorrer a procedimentos estéticos não cirúrgicos como aliados durante um processo de transformação corporal. "Ah... e se você poder fazer um procedimento estético que não seja cirúrgico e invasivo para ajudar no processo, FAÇA. Tudo que possa ajudar é bem-vindo. Vamos juntos??", acrescentou.