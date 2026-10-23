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Marido de Simone Mendes perde 17 kg após alerta médico e entrega dieta: 'À beira de um infarto'

Kaká Diniz mudou a alimentação e adotou rotina de exercícios após exames apontarem alto risco cardiovascular

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07:53

Antes e depois de Kaká Diniz após emagrecer Crédito: Reprodução/Instagram

Kaká Diniz, empresário e marido da cantora Simone Mendes, perdeu 17 quilos após um grande susto com a saúde. Segundo detalhes revelados pelo seu nutricionista à revista Quem, o empresário de 41 anos saiu de 92,5 kg para 75 kg com uma mudança drástica na alimentação e nos exercícios. A mudança aconteceu no início de 2026, quando exames mostraram problemas graves e o deixaram, segundo o próprio Kaká, à beira de um infarto.

Antes e depois de Kaká Diniz após emagrecer

Antes e depois de Kaká Diniz após emagrecer por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Kaká Diniz após emagrecer por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Kaká Diniz após emagrecer por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Kaká Diniz após emagrecer por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Kaká Diniz após emagrecer por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Kaká Diniz após emagrecer por Reprodução/Instagram
Kaká Diniz, marido de Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Kaká Diniz, marido de Simone Mendes por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de Kaká Diniz após emagrecer por Reprodução/Instagram

Para resolver o problema, o empresário procurou Fábio Pires, nutricionista conhecido por cuidar de fisiculturistas. A base do plano foi o déficit calórico, que nada mais é do que queimar mais calorias do que se consome no dia a dia. Na prática, ele cortou 99% do açúcar e passou a comer mais alimentos naturais e muita proteína.

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Além da nova dieta, Kaká encarou treinos diários de musculação e exercícios aeróbicos, como corrida e caminhada. O nutricionista contou que o empresário levou o plano a sério, nos primeiros seis meses deste ano, ele emagreceu 13 quilos e faltou à academia só duas vezes por causa de uma gripe. A rotina também conta com vitaminas e minerais.

Nas redes sociais, o marido de Simone Mendes explicou que o alerta do médico mudou sua cabeça. O objetivo do emagrecimento deixou de ser a aparência e passou a ser a própria vida. Kaká disse que a nova fase busca garantir pique e saúde para acompanhar o crescimento dos filhos, Henry, de 11 anos, e Zaya, de 5.

Essa não é a primeira vez que o empresário briga com a balança. Em 2016, ele já tinha mudado a alimentação para tentar diminuir a compulsão alimentar. Naquela época, Kaká conseguiu perder oito quilos em quatro meses, caindo de 92 kg para 84 kg.

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Tags:

Emagrecimento Saúde Emagrecer Kaká Diniz

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