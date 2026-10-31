VIDA

Marieta Severo relembra exílio na ditadura e saudade do marido morto: 'Vai ficar sempre'

Atriz também recordou o período em que deixou o Brasil grávida, durante o casamento com Chico Buarque, e comentou a fase atual da carreira

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:48

Aderbal Freire-Filho e Marieta Severo Crédito: Divulgação

Prestes a completar 80 anos, Marieta Severo revisitou momentos marcantes de sua vida pessoal em entrevista a Bete Pacheco para o programa Balaio GloboNews, que vai ao ar neste domingo (1º). A atriz relembrou o período de exílio durante a ditadura militar, quando era casada com Chico Buarque, e falou sobre a saudade do marido, o diretor Aderbal Freire-Filho, com quem viveu uma história de amor por mais de duas décadas.

Ao recordar o relacionamento com Aderbal, que morreu, Marieta destacou a intensidade da relação. Os dois se apaixonaram quando já tinham mais de 50 anos, o que, segundo ela, permitiu que reconhecessem a importância daquele encontro. A atriz também falou sobre como tem aprendido a conviver com a ausência.

“A gente se apaixonou com 50 e tantos anos, então sabia exatamente o valor disso. Não tinha dúvidas, pequenas questões, nada. Tinha a coisa central, que era o amor e viver aquilo. Quando isso falta, fica aqui e vai ficar sempre. A gente aprende a ir em frente, a se organizar emocionalmente de outras formas”, disse.

A artista também voltou ao período em que precisou deixar o Brasil durante a ditadura militar. Na época, era casada com Chico Buarque e estava grávida de sua filha Silvinha. Marieta relatou as dificuldades enfrentadas durante a gestação, que terminou com o nascimento da menina no exílio.

“É horrível. Eu tive a Silvinha com 22 anos. Fui grávida para voltar 20 dias depois, quando estava no início do sétimo mês, e ela acabou nascendo lá. Eu emagreci seis quilos no oitavo, nono mês de gravidez”, contou.

Marieta Severo comenta etarismo na carreira artística

Durante a entrevista, Marieta também abordou o etarismo e as dificuldades que mulheres mais velhas ainda enfrentam para conquistar papéis de destaque no audiovisual. Apesar de reconhecer que a questão permanece presente no mercado, a atriz comemorou as oportunidades que tem recebido recentemente.

“O que está acontecendo com o cinema nacional que está precisando tanto de velha? Nunca me aconteceu isso na minha fase de juventude, de maturidade, de nada. Então, eu tenho que agradecer. Agora eu sei que existe uma dificuldade geral, sim. Dificilmente os papéis centrais são de uma mulher de mais idade”, explicou.

Atriz fala sobre planos e futuro aos 80 anos

Às vésperas de completar oito décadas de vida, Marieta também demonstrou que continua interessada em aprender e descobrir coisas novas. A atriz afirmou que deseja manter a curiosidade e seguir fazendo planos, independentemente da idade.