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Marília Mendonça deixou fortuna de R$ 500 milhões; saiba quem ficou com a herança da cantora

Patrimônio inclui imóveis, investimentos e direitos autorais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:23

Marília Mendonça
Marília Mendonça Crédito: Reprodução

Cinco anos após a morte de Marília Mendonça, a fortuna deixada pela cantora continua gerando rendimentos e ainda tem questões patrimoniais pendentes. A sertaneja morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Estimado em R$ 500 milhões, o patrimônio da artista inclui imóveis, investimentos, participações empresariais e os direitos sobre suas músicas.

O único herdeiro de Marília é o filho dela com o cantor Murilo Huff, Léo, atualmente com 6 anos. Por ser menor de idade, o menino depende de representação legal para a administração dos bens. Até o momento, não foi divulgada a conclusão do inventário nem uma decisão definitiva sobre a gestão de todo o patrimônio.

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Marília Mendonça e Léo por Reprodução
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A situação ganhou novos desdobramentos em 2025, quando Murilo Huff e Dona Ruth Moreira, mãe da cantora, passaram a disputar judicialmente a guarda unilateral da criança. Até então, os dois dividiam a guarda de Léo. O processo segue longe dos holofotes e não teve desfecho público informado.

De onde vem a fortuna de Marília Mendonça?

O patrimônio deixado pela cantora vai muito além dos bens físicos. Entre os ativos, estão imóveis, como a mansão localizada em um condomínio de alto padrão em Goiânia, investimentos financeiros e participações em empresas que continuam em atividade.

Uma parte importante da receita vem dos direitos autorais e das gravações de seu catálogo musical. Segundo levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), divulgado em 2025, Marília tinha 349 obras musicais e 520 gravações cadastradas.

Esse repertório continua rendendo dinheiro sempre que suas músicas são executadas em rádios, plataformas de streaming, programas de televisão e apresentações ao vivo. Produções audiovisuais sobre a trajetória da artista também podem gerar receitas relacionadas ao seu legado.

Pela legislação brasileira, os direitos patrimoniais sobre obras musicais permanecem protegidos por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. No caso de Marília, a proteção se estende até 31 de dezembro de 2091.

Em entrevista ao podcast Prosa do Sertanejeiro, em 2023, Dona Ruth explicou como funcionava a distribuição dos rendimentos do legado artístico. Segundo ela, 30% eram destinados a Léo, outros 20% passaram a ser destinados a ela após sua entrada no escritório responsável pela carreira da filha, enquanto os 50% restantes ficavam com a estrutura responsável pela administração do catálogo.

Inventário da cantora já foi concluído?

Até a publicação das informações disponíveis, não havia confirmação pública de que o inventário de Marília tivesse sido finalizado. A mãe da cantora já declarou que o patrimônio destinado ao neto está protegido e que a administração dos recursos está sujeita à prestação de contas.

O valor de R$ 500 milhões, frequentemente associado à herança da sertaneja, também exige uma ressalva: trata-se de uma estimativa, e não de uma quantia oficialmente homologada pela Justiça no inventário.

Músicas e produções mantêm legado da sertaneja

Mesmo após cinco anos de sua morte, Marília continua presente no mercado musical brasileiro. Canções como Infiel, Supera, Graveto e Todo Mundo Vai Sofrer seguem sendo reproduzidas pelo público e contribuindo para a arrecadação de direitos autorais.

A trajetória da artista também ganhou espaço em produções audiovisuais. Em 2019, foi lançado no Globoplay o documentário Marília Mendonça: Todos os Cantos. Em outubro de 2026, o Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, inaugurou a exposição Marília Mendonça: A Rainha da Sofrência, com curadoria aprovada pela família.

No mesmo período, chegou ao Prime Video a série documental biográfica Marília Mendonça: Sentimento Louco, que revisita a vida e a carreira da cantora.

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