CASAMENTO NA PRAIA

Marina Goldfarb se casa em Trancoso com festa luxuosa, vestido de alta-costura e 400 convidados

Marina Goldfarb reuniu 400 convidados em uma celebração sofisticada no Rio da Barra, na Bahia, com alta-costura internacional, gastronomia refinada e referências afetivas à cultura baiana

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 13:00

Marina Goldfarb celebra casamento em Trancoso com decoração inspirada na cultura baiana Crédito: Divulgação

Acostumada a cantar em alguns dos casamentos mais luxuosos da elite brasileira, Marina Goldfarb viveu agora o outro lado do altar. A influenciadora e cantora oficializou sua união com o empresário Ítalo Trombini em uma celebração sofisticada realizada no Rio da Barra, em Trancoso, um dos cenários mais exclusivos da Bahia.

O casamento reuniu cerca de 400 convidados entre familiares, amigos próximos e nomes conhecidos do universo da moda e lifestyle, como Lelê Saddi, Marina Diniz, Amanda Cassou, Juan Moraes e Bianca Corona.

Mais do que uma escolha estética, casar em Trancoso carregava um significado emocional para o casal. Foi justamente na região que Marina e Ítalo se conheceram, há cinco anos, durante uma viagem entre amigos. O pedido de casamento também aconteceu na Bahia, em um jantar intimista à beira-mar.

A cerimônia apostou em uma leitura sofisticada da cultura baiana. Assinada pela decoradora Nathalie Bacellar, a cenografia trouxe grandes painéis de crochê artesanal pendurados do teto ao chão, lustres bordados à mão e flores de feltro misturadas a espécies típicas da região.

Casamento de Marina Goldfarb 1 de 48

O espaço escolhido, cercado pelo encontro entre rio, falésias e mar aberto, ajudou a criar a atmosfera cinematográfica da festa, que ainda contou com mobiliário transportado especialmente de São Paulo para a Bahia.

A experiência gastronômica ficou sob comando do Restaurante Amado, conhecido pela culinária contemporânea inspirada nos sabores baianos. Os doces e bem-casados foram assinados pela Petit Fleur e por uma confeitaria tradicional de Trancoso.

Mas um dos pontos mais comentados da celebração foi o vestido escolhido pela noiva. Marina Goldfarb se tornou a primeira brasileira a usar um modelo da coleção Bridal Fall 2026 da maison Elie Saab.

A peça de alta-costura, escolhida em Paris, trazia linhas minimalistas, saia volumosa em mikado, costas abertas e uma longa cauda escultural. Marina ainda revelou que conheceu o próprio Elie Saab durante as provas finais do vestido no ateliê da marca.

Para a festa, a influenciadora apostou em um segundo look criado pela maison Georges Hobeika, com saia plissada, bordados feitos à mão e pérolas aplicadas artesanalmente.