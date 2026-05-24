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Marina Goldfarb se casa em Trancoso com festa luxuosa, vestido de alta-costura e 400 convidados

Marina Goldfarb reuniu 400 convidados em uma celebração sofisticada no Rio da Barra, na Bahia, com alta-costura internacional, gastronomia refinada e referências afetivas à cultura baiana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 13:00

Marina Goldfarb celebra casamento em Trancoso com decoração inspirada na cultura baiana Crédito: Divulgação

Acostumada a cantar em alguns dos casamentos mais luxuosos da elite brasileira, Marina Goldfarb viveu agora o outro lado do altar. A influenciadora e cantora oficializou sua união com o empresário Ítalo Trombini em uma celebração sofisticada realizada no Rio da Barra, em Trancoso, um dos cenários mais exclusivos da Bahia.

O casamento reuniu cerca de 400 convidados entre familiares, amigos próximos e nomes conhecidos do universo da moda e lifestyle, como Lelê Saddi, Marina Diniz, Amanda Cassou, Juan Moraes e Bianca Corona.

Mais do que uma escolha estética, casar em Trancoso carregava um significado emocional para o casal. Foi justamente na região que Marina e Ítalo se conheceram, há cinco anos, durante uma viagem entre amigos. O pedido de casamento também aconteceu na Bahia, em um jantar intimista à beira-mar.

A cerimônia apostou em uma leitura sofisticada da cultura baiana. Assinada pela decoradora Nathalie Bacellar, a cenografia trouxe grandes painéis de crochê artesanal pendurados do teto ao chão, lustres bordados à mão e flores de feltro misturadas a espécies típicas da região.

Casamento de Marina Goldfarb

Marina Goldfarb transforma Trancoso em cenário de casamento milionário com referências baianas por Divulgação
Marina Goldfarb transforma Trancoso em cenário de casamento milionário com referências baianas por Divulgação
Marina Goldfarb transforma Trancoso em cenário de casamento milionário com referências baianas por Divulgação
Marina Goldfarb transforma Trancoso em cenário de casamento milionário com referências baianas por Divulgação
Marina Goldfarb transforma Trancoso em cenário de casamento milionário com referências baianas por Divulgação
Marina Goldfarb transforma Trancoso em cenário de casamento milionário com referências baianas por Divulgação
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Marina Goldfarb transforma Trancoso em cenário de casamento milionário com referências baianas por Divulgação
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Marina Goldfarb transforma Trancoso em cenário de casamento milionário com referências baianas por Divulgação

O espaço escolhido, cercado pelo encontro entre rio, falésias e mar aberto, ajudou a criar a atmosfera cinematográfica da festa, que ainda contou com mobiliário transportado especialmente de São Paulo para a Bahia.

A experiência gastronômica ficou sob comando do Restaurante Amado, conhecido pela culinária contemporânea inspirada nos sabores baianos. Os doces e bem-casados foram assinados pela Petit Fleur e por uma confeitaria tradicional de Trancoso.

Mas um dos pontos mais comentados da celebração foi o vestido escolhido pela noiva. Marina Goldfarb se tornou a primeira brasileira a usar um modelo da coleção Bridal Fall 2026 da maison Elie Saab.

A peça de alta-costura, escolhida em Paris, trazia linhas minimalistas, saia volumosa em mikado, costas abertas e uma longa cauda escultural. Marina ainda revelou que conheceu o próprio Elie Saab durante as provas finais do vestido no ateliê da marca.

Para a festa, a influenciadora apostou em um segundo look criado pela maison Georges Hobeika, com saia plissada, bordados feitos à mão e pérolas aplicadas artesanalmente.

A música também ganhou protagonismo na cerimônia. Cantora, Marina fez questão de reunir amigos músicos que a acompanham há quase dez anos para comandar a trilha sonora do casamento, com clássicos de Beatles, Aretha Franklin, Cat Stevens e Burt Bacharach.

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