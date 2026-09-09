POLÊMICA

Marina Lima critica declaração de Paula Burlamaqui sobre envelhecimento: ‘Nunca ouvi tanta tolice’

Cantora de 70 anos reagiu ao comentário da atriz, que definiu o envelhecimento como uma “degradação”

Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:20

Marina Lima rebate declaração de Paula Burlamaqui sobre envelhecimento e dispara crítica nas redes Crédito: Reprodução

Marina Lima não deixou passar a declaração de Paula Burlamaqui sobre envelhecimento. Aos 70 anos, a cantora reagiu nas redes sociais ao comentário da atriz, de 59, que afirmou considerar o avanço da idade uma espécie de “castigo” e “degradação” do ser humano.

A fala de Paula foi feita durante uma entrevista ao podcast “Vozes do Retiro”, projeto do Retiro dos Artistas. Ao falar sobre a própria experiência com o passar dos anos, ela contou que sente os efeitos físicos da idade e que precisa manter uma rotina de cuidados para conseguir se sentir bem. “O envelhecimento é o castigo do ser humano”, declarou a atriz, que também afirmou não enxergar aspectos positivos nessa fase da vida.

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A declaração repercutiu nas redes sociais e chegou até Marina, que decidiu comentar o assunto no X. A cantora discordou frontalmente da visão apresentada por Paula e criticou a forma como ela relacionou envelhecimento, aparência e qualidade de vida. “Olha, nunca ouvi tanta tolice e gente rasa. A vida é bem mais que beleza. Vocês podem acordar? Já estão na idade. Afff”, escreveu Marina, acompanhando a mensagem com um emoji de bocejo.

A cantora continuou o comentário e afirmou sentir pena da maneira como a atriz enxerga o processo de envelhecimento. Marina ainda fez uma provocação ao dizer que, caso Paula viva muitos anos, terá de lidar com a própria visão negativa sobre essa etapa da vida. “Me dá uma pena dela… Coitada. A não ser que ela morra cedo, a Paula está condenada ao seu inferno particular. Fica bem!”, disparou.

Durante a entrevista, Paula também contou que tem recorrido a reposição hormonal, exercícios físicos, acompanhamento médico e análise para lidar com as mudanças provocadas pela idade. Ela relatou períodos de cansaço intenso e disse que, apesar dos cuidados, muitas vezes acorda exausta.