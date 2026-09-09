Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marina Lima critica declaração de Paula Burlamaqui sobre envelhecimento: ‘Nunca ouvi tanta tolice’

Cantora de 70 anos reagiu ao comentário da atriz, que definiu o envelhecimento como uma “degradação”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:20

Marina Lima rebate declaração de Paula Burlamaqui sobre envelhecimento e dispara crítica nas redes
Marina Lima rebate declaração de Paula Burlamaqui sobre envelhecimento e dispara crítica nas redes Crédito: Reprodução

Marina Lima não deixou passar a declaração de Paula Burlamaqui sobre envelhecimento. Aos 70 anos, a cantora reagiu nas redes sociais ao comentário da atriz, de 59, que afirmou considerar o avanço da idade uma espécie de “castigo” e “degradação” do ser humano.

A fala de Paula foi feita durante uma entrevista ao podcast “Vozes do Retiro”, projeto do Retiro dos Artistas. Ao falar sobre a própria experiência com o passar dos anos, ela contou que sente os efeitos físicos da idade e que precisa manter uma rotina de cuidados para conseguir se sentir bem. “O envelhecimento é o castigo do ser humano”, declarou a atriz, que também afirmou não enxergar aspectos positivos nessa fase da vida.

Marina Lima

Marina Lima por Divulgação/Candé Salles
Marina Lima por Divulgação/Candé Lima
Marina Lima na capa do primeiro álbum, 'Simples como fogo', de 1979 por Reprodução
Álbum 'Fullgás' (1984) de Marina Lima por Reprodução
Marina Lima por Divulgação
Marina Lima Simples como Fogo por Divulgação
Antonio Cicero e Marina Lima por Reprodução
Marina Lima por divulgação
Marina Lima por Candé Salles/divulgação
Marina Lima por Divulgação/Andre Hawk
1 de 10
Marina Lima por Divulgação/Candé Salles

A declaração repercutiu nas redes sociais e chegou até Marina, que decidiu comentar o assunto no X. A cantora discordou frontalmente da visão apresentada por Paula e criticou a forma como ela relacionou envelhecimento, aparência e qualidade de vida. “Olha, nunca ouvi tanta tolice e gente rasa. A vida é bem mais que beleza. Vocês podem acordar? Já estão na idade. Afff”, escreveu Marina, acompanhando a mensagem com um emoji de bocejo.

Leia mais

Ator baiano recebe cachê de R$ 90 mil para aparição no Rock in Rio; veja outros cachês

Look de R$ 120 mil, clube exclusivo e champanhe de R$ 5 mil: como Beyoncé celebrou 45 anos em Londres

'Quem Ama Cuida': César compra documentos que podem inocentar Adriana, mas está atrás de outro segredo

'Quem Ama Cuida': Ademir é condenado por assédio, agride o próprio filho e acaba preso

Cinema, piscina com cascata e gazebo: Larissa Manoela e André Luiz mostram mansão luxuosa em construção

A cantora continuou o comentário e afirmou sentir pena da maneira como a atriz enxerga o processo de envelhecimento. Marina ainda fez uma provocação ao dizer que, caso Paula viva muitos anos, terá de lidar com a própria visão negativa sobre essa etapa da vida. “Me dá uma pena dela… Coitada. A não ser que ela morra cedo, a Paula está condenada ao seu inferno particular. Fica bem!”, disparou.

Durante a entrevista, Paula também contou que tem recorrido a reposição hormonal, exercícios físicos, acompanhamento médico e análise para lidar com as mudanças provocadas pela idade. Ela relatou períodos de cansaço intenso e disse que, apesar dos cuidados, muitas vezes acorda exausta.

A atriz também refletiu sobre a maturidade e afirmou que uma cabeça mais madura poderia ser conquistada por meio de análise e autoconhecimento.

Leia mais

Imagem - Boni revela qual foi a demissão mais difícil de fazer na Globo: 'Não tínhamos outra solução'

Boni revela qual foi a demissão mais difícil de fazer na Globo: 'Não tínhamos outra solução'

Imagem - Ana Castela visita família em cidade na fronteira e deixa escapar detalhe imprudente durante viagem

Ana Castela visita família em cidade na fronteira e deixa escapar detalhe imprudente durante viagem

Imagem - A partir das 16h35 de hoje (9 de setembro), 3 signos podem viver uma reviravolta no amor com direito a carinho, romance e boas surpresas

A partir das 16h35 de hoje (9 de setembro), 3 signos podem viver uma reviravolta no amor com direito a carinho, romance e boas surpresas

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Aprenda a fazer palha italiana clássica com apenas 5 ingredientes

Aprenda a fazer palha italiana clássica com apenas 5 ingredientes
Imagem - 'Quem Ama Cuida': Adriana desconfia de Suely e a encurrala antes de julgamento de Ademir

'Quem Ama Cuida': Adriana desconfia de Suely e a encurrala antes de julgamento de Ademir