Marina Ruy Barbosa abre o jogo sobre suposto affair com Vini Jr: ‘Moramos na mesma rua’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21:05
Na última semana, começou a circular nas redes sociais indagações sobre um suposto affair entre Marina Ruy Barbosa e Vini Jr, simplesmente porque os famosos se seguem no Instagram.
No entanto, nesta quarta-feira (28), a atriz decidiu explicar os rumores do suposto affair. Numa publicação que especula a situação, após perceberem que os dois se seguem na plataforma, Marina comentou sobre o assunto e explicou que a conexão dos dois é antiga.
Marina Ruy Barbosa
“[Vini é] vizinho dos meus pais, nos seguimos desde que ele sofreu racismo, há anos, e eu apoiei publicamente. Sensacionalismo puro tudo isso”, declarou a atriz.
Além do comentário, Maria voltou a abordar o assunto em outra publicação que repercutiu os rumores. “Sensacionalismo puro, nos seguidores desde que ele sofreu racismo há anos. Não sei de onde isso saiu e o motivo de quererem me envolver em polêmicas. E eu sempre trabalhei para ter a minha própria estrutura, independentemente inclusive dos meus pais”, afirmou.
Vini Jr
Enquanto isso, a mãe da atriz, Gioconda Ruy Barbosa, também reagiu às especulações na terça-feira (27). Na ocasião, ela negou envolvimento amoroso entre a atriz e o atacante do Real Madrid. “Gente, que loucura é essa? Vini Jr é meu vizinho! Moramos na mesma rua”, declarou.