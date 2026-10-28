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Marina Ruy Barbosa abre o jogo sobre suposto affair com Vini Jr: ‘Moramos na mesma rua’

Seguidores dos famosos começaram a especular um suposto romance entre a atriz e o atacante do Real Madrid

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21:05

Marina Ruy Barbosa fez dois comentários sobre suposto affair nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Na última semana, começou a circular nas redes sociais indagações sobre um suposto affair entre Marina Ruy Barbosa e Vini Jr, simplesmente porque os famosos se seguem no Instagram.

No entanto, nesta quarta-feira (28), a atriz decidiu explicar os rumores do suposto affair. Numa publicação que especula a situação, após perceberem que os dois se seguem na plataforma, Marina comentou sobre o assunto e explicou que a conexão dos dois é antiga.

Marina Ruy Barbosa 1 de 28

“[Vini é] vizinho dos meus pais, nos seguimos desde que ele sofreu racismo, há anos, e eu apoiei publicamente. Sensacionalismo puro tudo isso”, declarou a atriz.

Comentário de Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução | Instagram

Além do comentário, Maria voltou a abordar o assunto em outra publicação que repercutiu os rumores. “Sensacionalismo puro, nos seguidores desde que ele sofreu racismo há anos. Não sei de onde isso saiu e o motivo de quererem me envolver em polêmicas. E eu sempre trabalhei para ter a minha própria estrutura, independentemente inclusive dos meus pais”, afirmou.

Vini Jr 1 de 23