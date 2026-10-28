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Marina Ruy Barbosa abre o jogo sobre suposto affair com Vini Jr: ‘Moramos na mesma rua’

Seguidores dos famosos começaram a especular um suposto romance entre a atriz e o atacante do Real Madrid

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21:05

Marina Ruy Barbosa fez dois comentários sobre suposto affair nas redes sociais
Marina Ruy Barbosa fez dois comentários sobre suposto affair nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Na última semana, começou a circular nas redes sociais indagações sobre um suposto affair entre Marina Ruy Barbosa e Vini Jr, simplesmente porque os famosos se seguem no Instagram.

No entanto, nesta quarta-feira (28), a atriz decidiu explicar os rumores do suposto affair. Numa publicação que especula a situação, após perceberem que os dois se seguem na plataforma, Marina comentou sobre o assunto e explicou que a conexão dos dois é antiga.

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa será Suzane Richthofen na série Tremembé, do Prime Video por divulgação
Marina Ruy Barbosa vive Suzane von Richthofen em por Reprodução / Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa cabelo preto por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa 'Fuzuê' (2023) por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa'O Sétimo Guardião' (2018) por Divulgação/TV Globo
Marina Ruy Barbosa Império (2015) por Reprodução/TV Globo
Marina Ruy Barbosa Amorteamo (2015) por Reprodução/TV Globo
Marina Ruy Barbosa Amor à Vida (2013) por Divulgação/ TV Globo
Marina Ruy Barbosa 'Escrito nas Estrelas' (2010) por Reprodução/ TV Globo
Marina Ruy Barbosa Belíssima (2005) por Divulgação/TV Globo
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e o noivo, Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa com vestido da Bottega Veneta por Reprodução / Redes Sociais
Abdul Fares e sua noiva Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa lembrou novela por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbos e Mariana Ximenes foram confundidas por fã em Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Marina Ruy Barbosa por Redes sociais
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Marina Ruy Barbosa será Suzane Richthofen na série Tremembé, do Prime Video por divulgação

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“[Vini é] vizinho dos meus pais, nos seguimos desde que ele sofreu racismo, há anos, e eu apoiei publicamente. Sensacionalismo puro tudo isso”, declarou a atriz.

Comentário de Marina Ruy Barbosa
Comentário de Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução | Instagram

Além do comentário, Maria voltou a abordar o assunto em outra publicação que repercutiu os rumores. “Sensacionalismo puro, nos seguidores desde que ele sofreu racismo há anos. Não sei de onde isso saiu e o motivo de quererem me envolver em polêmicas. E eu sempre trabalhei para ter a minha própria estrutura, independentemente inclusive dos meus pais”, afirmou.

Vini Jr

Vini Jr. mostrou comemoração de seus 25 anos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Vini Jr. mostrou comemoração de seus 25 anos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Vini Jr. mostrou comemoração de seus 25 anos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Vini Jr. mostrou comemoração de seus 25 anos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Vini Jr com a camisa da LGBTricolor por Reprodução I Instagram @lgbtricolor
Vini Jr. foi a jogo do Miami Dolphins por Miami Dolphins/Divulgação
Vini Jr. celebra título da Copa Intercontinental por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr. só deve voltar aos gramados em 2025 por Real Madrid/Divulgação
Prêmio Sócrates de Vini Jr por Divulgação I France Football
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Vini Jr Real Madrid por Reprodução/Real Madrid
Vini Jr foi o melhor em campo e comandou o atropelo verde e amarelo sobre os paraguaios por Richard Callis/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Vini Jr por Reprodução/Instagram
Vini Jr. ouviu gritos de por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr com o agasalho "uma só pele, uma só identidade" por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr com o agasalho "uma só pele, uma só identidade" por Rafael Ribeiro / CBF
Vini Jr deve ser um dos titulares no amistoso por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr durante treino em Wembley: brasileiro deve formar ataque ao lado de Rodrygo e Raphinha por Rafael Ribeiro/CBF
Atacante Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr durante o jogo do Real Madrid contra o RB Leipzig por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti elegeu Vini Jr como o melhor jogador do mundo por Real Madrid/Divulgação
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Vini Jr. mostrou comemoração de seus 25 anos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram

Enquanto isso, a mãe da atriz, Gioconda Ruy Barbosa, também reagiu às especulações na terça-feira (27). Na ocasião, ela negou envolvimento amoroso entre a atriz e o atacante do Real Madrid. “Gente, que loucura é essa? Vini Jr é meu vizinho! Moramos na mesma rua”, declarou.

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Vini jr Marina ruy Barbosa

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