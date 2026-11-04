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Marina Ruy Barbosa deixa de seguir Abdul Fares após suposto fim de noivado

Atriz e empresário estariam separados há pelo menos dois meses, segundo publicação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 23:08

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares Crédito: Reprodução

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, deixou de seguir o empresário Abdul Fares no Instagram em meio a rumores de que os dois teriam encerrado o noivado. Segundo informações do jornal Extra, o relacionamento chegou ao fim de forma amigável, e o casal estaria separado há pelo menos dois meses. Até o momento, não houve confirmação pública do término.

O movimento nas redes sociais chamou atenção em meio à chamada “treta das blogueiras”, como ficou conhecida a polêmica envolvendo o rompimento da amizade entre Marina e a influenciadora Luma Costa. As duas deixaram de se seguir, e o episódio ganhou novos desdobramentos após comentários de personalidades como Lala Rudge e Shantal Verdelho.

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e o noivo, Abdul Fares por Reprodução
Abdul Fares e sua noiva Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina e o noivo, Abdul por Reprodução
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Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução

Marina e Abdul assumiram o relacionamento em julho de 2023, quando foram fotografados juntos em São Paulo. Três meses depois, em outubro daquele ano, o empresário pediu a atriz em casamento durante uma viagem a Dubai. Na ocasião, presenteou a artista com um anel cravejado de diamantes.

O noivado foi confirmado à imprensa no mesmo período em que os dois participaram como padrinhos do casamento de Paula Aziz e Francisco Garcia, no Rio de Janeiro.

Em novembro de 2025, Marina chegou a deixar no ar a possibilidade de já ter oficializado a união no civil. Em entrevista ao portal LeoDias, a atriz provocou: “Quem disse que eu já não casei? Será que já casei no papel?”. Ela não confirmou nem negou a informação.

Abdul é herdeiro da família fundadora da rede de varejo Marabraz e mantém um perfil discreto nas redes sociais. A assessoria de Marina ainda não havia se pronunciado sobre o suposto término até a publicação das informações.

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