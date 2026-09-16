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Marina Ruy Barbosa e João Guilherme vão atuar juntos em filme de suspense; saiba mais

A dupla de atores foi confirmada como protagonista do filme 'O Mistério do 5 Estrelas'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:09

Marina Ruy Barbosa e João Guilherme  Crédito: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa e João Guilherme foram escalados para estrelar o elenco da adaptação cinematográfica do livro 'O Mistério do 5 Estrelas', clássico escrito por Marcos Rey em 1981. A novidade foi divulgada pela revista Variety.

Marina Ruy Barbosa e João Guilherme vão atuar juntos em filme de suspense

'O Mistério do 5 Estrelas', clássico escrito por Marcos Rey em 1981 por Divulgação
João Guilherme por Reprodução/Instagram
O ator português José Condessa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa durante o Festival de Cinema de Veneza 2026 por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa durante o Festival de Cinema de Veneza 2026 por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e João Guilherme vão protagonizar a adaptação do livro 'O Mistério do 5 Estrelas' (1981), de Marcos Rey por Reprodução/Instagram
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'O Mistério do 5 Estrelas', clássico escrito por Marcos Rey em 1981 por Divulgação

A trama de suspense policial gira em torno de um funcionário de um hotel luxuoso que descobre um corpo escondido debaixo de uma cama. A partir dessa revelação, o protagonista decide investigar o caso por conta própria e acaba mergulhando em uma rede de conspirações envolvendo figuras muito poderosas.

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A produção conta com produção da Boutique Filmes em parceria com a Globo Filmes, Ukbar Filmes e a Sony Pictures International. O roteiro da adaptação ficou sob a responsabilidade de Bruno Passeri, conhecido por seu trabalho na série policial 'DNA do Crime'.

As filmagens estão programadas para acontecer ainda este ano, com o lançamento nos cinemas e circulação em festivais previstos para 2027. O produtor Tiago Mello destacou que o objetivo é entregar um thriller eletrizante capaz de atrair o público jovem para as salas de cinema.

Além do casal protagonista formado por Marina e João, a produção confirmou a presença do ator português José Condessa no elenco. O artista ganhou projeção internacional recentemente ao atuar no curta-metragem 'Estranha Forma de Vida', dirigido por Pedro Almodóvar.

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Tags:

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