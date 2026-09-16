Marina Ruy Barbosa e João Guilherme vão atuar juntos em filme de suspense; saiba mais

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:09
Marina Ruy Barbosa e João Guilherme foram escalados para estrelar o elenco da adaptação cinematográfica do livro 'O Mistério do 5 Estrelas', clássico escrito por Marcos Rey em 1981. A novidade foi divulgada pela revista Variety.
Marina Ruy Barbosa e João Guilherme vão atuar juntos em filme de suspense
A trama de suspense policial gira em torno de um funcionário de um hotel luxuoso que descobre um corpo escondido debaixo de uma cama. A partir dessa revelação, o protagonista decide investigar o caso por conta própria e acaba mergulhando em uma rede de conspirações envolvendo figuras muito poderosas.
A produção conta com produção da Boutique Filmes em parceria com a Globo Filmes, Ukbar Filmes e a Sony Pictures International. O roteiro da adaptação ficou sob a responsabilidade de Bruno Passeri, conhecido por seu trabalho na série policial 'DNA do Crime'.
As filmagens estão programadas para acontecer ainda este ano, com o lançamento nos cinemas e circulação em festivais previstos para 2027. O produtor Tiago Mello destacou que o objetivo é entregar um thriller eletrizante capaz de atrair o público jovem para as salas de cinema.
Além do casal protagonista formado por Marina e João, a produção confirmou a presença do ator português José Condessa no elenco. O artista ganhou projeção internacional recentemente ao atuar no curta-metragem 'Estranha Forma de Vida', dirigido por Pedro Almodóvar.