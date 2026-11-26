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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 12:22
Marina Ruy Barbosa é o nome mais forte para interpretar Rita Lee em cinebiografia. Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra nesta quinta-feira (26), o projeto está no início da preparação e a atriz deve fazer a artista na juventude e no começo da carreira na música.
Rita Lee
A produção ainda procura outra profissional para viver a Rainha do Rock mais velha. Em uma live no Instagram, o músico Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, contou que o filme vai mostrar várias fases da vida da cantora, por isso será preciso escalar mais de uma atriz para o papel.
Feito pela produtora Biônica Filmes, o longa terá como base o livro 'Rita Lee - Uma autobiografia', lançado pela Globo Livros em 2016. Rita Lee morreu aos 75 anos após tratar um câncer.
Antes de começar a gravar o filme, Marina Ruy Barbosa volta às novelas como protagonista de 'Romance em SP'. Escrita por Thelma Guedes, a história tem estreia marcada para abril do ano que vem, logo depois da novela das nove.