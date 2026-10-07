Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marina Ruy Barbosa presenteia cabeleireira trans Raphaella Gomez com cirurgia de silicone

Amigas desde a série "Tremembé", as artistas se aproximaram nos bastidores e fortaleceram a relação

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17:48

Marina Ruy Barbosa presenteia amiga Raphaella Gomez com próteses de silicone
Marina Ruy Barbosa presenteia amiga Raphaella Gomez com próteses de silicone Crédito: Reprodução/Instagram

A artista plástica e cabeleireira Raphaella Gomez foi presenteada com uma cirurgia de prótese de silicone pela atriz Marina Ruy Barbosa. As duas se conheceram durante os bastidores da série "Tremembé", da Prime Video, e desde então firmaram uma relação de amizade.

Raphaella é uma mulher trans e, segundo o jornal Metrópoles, a atitude de Marina ocorreu após a amiga confidenciar o desejo de realizar o procedimento.

Raphaella Gomez

Marina Ruy Barbosa e Raphaella Gomez por Reprodução/Instagram
Interação entre Marina Ruy Barbosa e Raphaella Gomez por Reprodução/Instagram
Raphaella Gomez por Reprodução/Instagram
Raphaella Gomez por Reprodução/Instagram
Raphaella Gomez por Reprodução/Instagram
1 de 5
Marina Ruy Barbosa e Raphaella Gomez por Reprodução/Instagram

Na publicação compartilhada nas redes sociais na última terça-feira (6), Raphaella mostrou registros do pós-operatório e dos cuidados necessários para a recuperação. Na legenda, ela celebrou a conquista, agradeceu a Marina pelo presente e reconheceu o apoio de pessoas que a auxiliaram em tarefas cotidianas, como banho, cuidados com o cabelo e aplicação de desodorante.

“Alguns registros dessa conquista muito importante, gostaria de ter registrado mais porém me permiti viver tudo e cada etapa, da melhor forma e nunca sozinha. E também minha madrinha Marina Ruy Barbosa por existir e ser um presente de um tamanho imensurável, eu te amo. E lógico agradecer quem me deu banho, penteou meu cabelo, passaram desodorante no meu sovaco e cuidam de mim todos os dias”, escreveu Gomez.

Marina marcou presença nos comentários e deixou uma mensagem carinhosa para a amiga. "Eu te amo muito e tenho muito orgulho e admiração da mulher que você é! E ainda espero as bolinhas de queijo da tia Paulinha! Voa meu amor”, escreveu.

Leia mais

Imagem - Guerreiras do K-pop, tirolesa e show de talentos: veja detalhes da festa de aniversário de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Guerreiras do K-pop, tirolesa e show de talentos: veja detalhes da festa de aniversário de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Imagem - Saiba quem são os atores escolhidos para interpretar Leandro & Leonardo nos cinemas

Saiba quem são os atores escolhidos para interpretar Leandro & Leonardo nos cinemas

Imagem - Após reconciliação, Paula Aires confirma divórcio de Matheus, da dupla com Kauan, após 14 anos juntos

Após reconciliação, Paula Aires confirma divórcio de Matheus, da dupla com Kauan, após 14 anos juntos

Tags:

Tremembé Marina ruy Barbosa Raphaella Gomez

Mais recentes

Imagem - Zé Vaqueiro se revolta após montagens envolvendo o filho e faz alerta: ‘Existe um limite’

Zé Vaqueiro se revolta após montagens envolvendo o filho e faz alerta: ‘Existe um limite’
Imagem - Por que Débora do Batom tem esse apelido? Entenda quem é a baiana condenada pelos atos de 8 de Janeiro

Por que Débora do Batom tem esse apelido? Entenda quem é a baiana condenada pelos atos de 8 de Janeiro
Imagem - Aprenda a fazer bolo de banana caramelizada

Aprenda a fazer bolo de banana caramelizada