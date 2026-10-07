FAMOSOS

Marina Ruy Barbosa presenteia cabeleireira trans Raphaella Gomez com cirurgia de silicone

Amigas desde a série "Tremembé", as artistas se aproximaram nos bastidores e fortaleceram a relação

Kamila Macedo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17:48

Marina Ruy Barbosa presenteia amiga Raphaella Gomez com próteses de silicone Crédito: Reprodução/Instagram

A artista plástica e cabeleireira Raphaella Gomez foi presenteada com uma cirurgia de prótese de silicone pela atriz Marina Ruy Barbosa. As duas se conheceram durante os bastidores da série "Tremembé", da Prime Video, e desde então firmaram uma relação de amizade.

Raphaella é uma mulher trans e, segundo o jornal Metrópoles, a atitude de Marina ocorreu após a amiga confidenciar o desejo de realizar o procedimento.

Raphaella Gomez 1 de 5

Na publicação compartilhada nas redes sociais na última terça-feira (6), Raphaella mostrou registros do pós-operatório e dos cuidados necessários para a recuperação. Na legenda, ela celebrou a conquista, agradeceu a Marina pelo presente e reconheceu o apoio de pessoas que a auxiliaram em tarefas cotidianas, como banho, cuidados com o cabelo e aplicação de desodorante.

“Alguns registros dessa conquista muito importante, gostaria de ter registrado mais porém me permiti viver tudo e cada etapa, da melhor forma e nunca sozinha. E também minha madrinha Marina Ruy Barbosa por existir e ser um presente de um tamanho imensurável, eu te amo. E lógico agradecer quem me deu banho, penteou meu cabelo, passaram desodorante no meu sovaco e cuidam de mim todos os dias”, escreveu Gomez.