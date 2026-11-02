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Marina Ruy Barbosa reage após Luma Costa negar briga por política e movimenta a web: 'Tá confirmado'

Atriz curtiu comentário de internauta que apontou divergências políticas como motivo do afastamento entre as amigas de longa data

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:33

Luma Costa e Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

O afastamento entre Marina Ruy Barbosa e Luma Costa ganhou um novo capítulo nas redes sociais. Depois de Luma negar que diferenças políticas tenham motivado o fim da amizade de mais de 20 anos, Marina curtiu um comentário que apontava justamente essa possibilidade. A interação chamou a atenção dos internautas e reacendeu as especulações sobre o desentendimento.

A manifestação de Luma aconteceu nos comentários de uma publicação da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Na ocasião, a atriz rebateu a informação de que divergências políticas teriam provocado o rompimento. "Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim e a gente segue se amando e respeitando. Essa inverdade acaba aqui", escreveu.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa 1 de 13

Marina, por sua vez, curtiu uma mensagem publicada por uma internauta na página Segue a Cami, no Instagram. Ao comentar uma notícia sobre o afastamento das duas, a usuária sugeriu que a política poderia estar por trás do desentendimento.

"Gente, a Marina curtiu meu comentário. Então tá confirmado", escreveu a mulher ao perceber a interação da atriz. Em seguida, ela lamentou a possibilidade de a amizade ter terminado por esse motivo: "É uma pena. A amizade delas sempre foi tão bonita. Tomara que se resolvam".

Marina Ruy Barbosa curtiu comentário Crédito: Reprodução

A curtida também foi comentada por outros usuários da rede social. "Fui conferir e ela [Marina] curtiu mesmo! Então meio que confirmou, né. Gente, não entendo acabar com uma amizade por conta disso… as pessoas endoideceram", escreveu uma internauta.

Outros seguidores defenderam a possibilidade de um afastamento motivado por diferenças de posicionamento. "Normalizem se afastar de pessoas que defendem coisas absurdas que divergem dos teus princípios. Não tem loucura nisso, é meio de preservar nossa sanidade e integridade. Marina Ruy Barbosa, tô com você", comentou uma fã.