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Marina Ruy Barbosa relembra polêmica com José Loreto: 'Grande circo'

Atriz relembrou a época em que foi apontada como pivô da separação do ator

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:31

José Loreto e Marina Ruy Barbosa contracenam casal apaixonado em 'O Sétimo Guardião' Crédito: Reprodução/TV Globo

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, decidiu relembrar uma das maiores polêmicas de sua carreira na televisão. Recentemente, a artista voltou a falar sobre os boatos de que teria se envolvido amorosamente com o ator José Loreto, confusão que deu o que falar nas redes sociais em 2019.

José Loreto e Marina Ruy Barbosa em 'O Sétimo Guardião'

José Loreto e Marina Ruy Barbosa contracenam casal apaixonado em 'O Sétimo Guardião' por Reprodução/TV Globo
José Loreto e Marina Ruy Barbosa contracenam casal apaixonado em 'O Sétimo Guardião' por Reprodução/TV Globo
José Loreto e Marina Ruy Barbosa contracenam casal apaixonado em 'O Sétimo Guardião' por Reprodução/TV Globo
José Loreto e Marina Ruy Barbosa contracenam casal apaixonado em 'O Sétimo Guardião' por Reprodução/TV Globo
José Loreto e Marina Ruy Barbosa contracenam casal apaixonado em 'O Sétimo Guardião' por Reprodução/TV Globo
José Loreto e Marina Ruy Barbosa contracenam casal apaixonado em 'O Sétimo Guardião' por Reprodução/TV Globo
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José Loreto e Marina Ruy Barbosa contracenam casal apaixonado em 'O Sétimo Guardião' por Reprodução/TV Globo

A fofoca ganhou força nos bastidores da TV Globo durante as gravações da novela 'O Sétimo Guardião', exibida pela TV Globo entre 2018 e 2019. Naquela época, Loreto enfrentava um término conturbado com a atriz Débora Nascimento, cercado por especulações de traição. A fofoca fugiu do controle rapidamente e Marina passou a ser atacada na internet, sendo apontada como a grande pivô do fim do casamento dos colegas.

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Analisando a situação anos depois, Marina classificou o episódio como um verdadeiro "circo" midiático. Em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela disse que o público preferiu comprar a história falsa simplesmente porque o escândalo de uma traição na televisão soava mais atraente e rendia muito mais assunto do que a verdade.

Débora Nascimento e José Loreto

Separados há 7 anos, José Loreto e Débora Nascimento se reúnem em Natal com a filha por Reprodução/Redes Sociais
Os atores Débora Nascimento e José Loreto  por reprodução
Débora Nascimento celebrou aniversário da filha de forma especial por Reprodução | Instagram
Débora Nascimento por Reprodução / Redes Sociais
José Loreto por Reprodução/Instagram
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Separados há 7 anos, José Loreto e Débora Nascimento se reúnem em Natal com a filha por Reprodução/Redes Sociais

A proporção que o caso tomou deixou marcas profundas. Marina confessou que a força das mentiras a fez repensar a maldade humana, classificando como cruel o fato de ver sua imagem misturada a uma fofoca daquele nível, especialmente porque sempre tratou sua carreira de atriz com muita seriedade.

Para lidar com a pressão, o amadurecimento foi sua principal ferramenta de defesa. Hoje, a artista garante que entende a existência de uma "Marina pública", sujeita às mais diversas interpretações, e afirma que parou de gastar energia tentando fazer com que o mundo conheça a Marina de verdade. 

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