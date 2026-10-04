FAMOSOS

Marina Ruy Barbosa relembra polêmica com José Loreto: 'Grande circo'

Atriz relembrou a época em que foi apontada como pivô da separação do ator

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:31

José Loreto e Marina Ruy Barbosa contracenam casal apaixonado em 'O Sétimo Guardião' Crédito: Reprodução/TV Globo

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, decidiu relembrar uma das maiores polêmicas de sua carreira na televisão. Recentemente, a artista voltou a falar sobre os boatos de que teria se envolvido amorosamente com o ator José Loreto, confusão que deu o que falar nas redes sociais em 2019.

José Loreto e Marina Ruy Barbosa em 'O Sétimo Guardião' 1 de 6

A fofoca ganhou força nos bastidores da TV Globo durante as gravações da novela 'O Sétimo Guardião', exibida pela TV Globo entre 2018 e 2019. Naquela época, Loreto enfrentava um término conturbado com a atriz Débora Nascimento, cercado por especulações de traição. A fofoca fugiu do controle rapidamente e Marina passou a ser atacada na internet, sendo apontada como a grande pivô do fim do casamento dos colegas.

Analisando a situação anos depois, Marina classificou o episódio como um verdadeiro "circo" midiático. Em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela disse que o público preferiu comprar a história falsa simplesmente porque o escândalo de uma traição na televisão soava mais atraente e rendia muito mais assunto do que a verdade.

Débora Nascimento e José Loreto 1 de 5

A proporção que o caso tomou deixou marcas profundas. Marina confessou que a força das mentiras a fez repensar a maldade humana, classificando como cruel o fato de ver sua imagem misturada a uma fofoca daquele nível, especialmente porque sempre tratou sua carreira de atriz com muita seriedade.