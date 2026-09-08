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Marinha real decide manter contratorpedeiros de 152 metros ativos após 2035 e abandona navio sucessor

Reino Unido estuda prolongar a vida dos seis Tipo 45 enquanto troca projeto de novo contratorpedeiro por frota híbrida com navios autônomos

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:17

Os seis contratorpedeiros Tipo 45 foram construídos para proteger a frota britânica contra aviões, mísseis e outras ameaças aéreas
Os seis contratorpedeiros Tipo 45 foram construídos para proteger a frota britânica contra aviões, mísseis e outras ameaças aéreas Crédito: LA(Phot) Caz Davies / UK Ministry of Defence

Navios de guerra com 152 metros de comprimento e mais de 7 mil toneladas podem permanecer em serviço por muito mais tempo do que o Reino Unido imaginava. A Marinha Real passou a avaliar a extensão da vida útil de seis contratorpedeiros Tipo 45 que seriam aposentados a partir de 2035.

A possibilidade surge poucos meses depois de Londres abandonar os planos para construir o Tipo 83, contratorpedeiro que havia sido pensado como sucessor direto da classe atual. O governo britânico confirmou a mudança ao responder a uma pergunta apresentada ao Parlamento.

O ministro da Defesa Luke Pollard informou que o plano de investimentos militares já separou recursos para estudar a transição e determinar se os Tipo 45 precisarão passar por uma extensão completa.

Alguns dos principais mísseis em atividade no mundo

O RS-28 Sarmat pertence à Rússia e é tratado pelo país como sucessor do antigo Voevoda, com grande capacidade de carga e alcance intercontinental, ele possui o carinhoso apelido de Satan II por Ministry of Defence of the Russian Federation / Wikimedia Commons
O R-36M2 Voevoda pertence à Rússia e ficou conhecido no Ocidente como SS-18, tornando-se um dos mísseis balísticos mais pesados herdados da era soviética por Michael / Wikimedia Commons
O DF-41 pertence à China e é um míssil intercontinental de lançamento móvel, associado à modernização do arsenal nuclear estratégico chinês por 中国新闻社 / Wikimedia Commons
O Hwasong-18 pertence à Coreia do Norte e representa um avanço do país por usar combustível sólido, o que reduz o tempo de preparação antes do lançamento por Jan Engelhardt / Wikimedia Commons
O Trident II D5 é operado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido em submarinos nucleares, o que permite manter parte do arsenal estratégico escondida no mar por Seaman Benjamin Crossley/U.S. Navy / Wikimedia Commons
O M51 pertence à França e equipa submarinos nucleares franceses, formando a base da dissuasão nuclear marítima mantida pelo país por Rama / Wikimedia Commons
O RS-24 Yars pertence à Rússia e combina versões móveis e de silo, ampliando a capacidade do país de preservar seus mísseis em caso de crise por Ministry of Defence of the Russian Federation / Wikimedia Commons
O Agni-V pertence à Índia e é o principal míssil de longo alcance do país, desenvolvido para reforçar sua capacidade de dissuasão estratégica na Ásia por Ministry of Defence, Government of India / Wikimedia Commons
O Minuteman III pertence aos Estados Unidos e segue como o principal míssil intercontinental terrestre do país, instalado em silos no território americano por 30th Space Communications Squadron/U.S. Air Force / Wikimedia Commons
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O RS-28 Sarmat pertence à Rússia e é tratado pelo país como sucessor do antigo Voevoda, com grande capacidade de carga e alcance intercontinental, ele possui o carinhoso apelido de Satan II por Ministry of Defence of the Russian Federation / Wikimedia Commons

Escudo de 152 metros

A classe Tipo 45 reúne seis navios: HMS Daring, Dauntless, Diamond, Dragon, Defender e Duncan. Segundo a Marinha Real britânica, cada embarcação desloca cerca de 7.350 toneladas, mede 152 metros, alcança 30 nós e possui autonomia aproximada de 7 mil milhas náuticas.

Sua principal função não é atacar outros navios, mas formar um enorme escudo ao redor da frota. O sistema Sea Viper foi projetado para interceptar aviões e mísseis, enquanto o radar SAMPSON consegue detectar e acompanhar ameaças a mais de 400 km de distância.

Essa capacidade ganhou importância diante da disseminação de drones e mísseis utilizados em conflitos recentes. O avanço de máquinas no campo de batalha também já inclui robôs terrestres armados e humanoides enviados para testes na guerra da Ucrânia.

Modernizações devem aumentar a quantidade de mísseis carregados pelos contratorpedeiros britânicos
Modernizações devem aumentar a quantidade de mísseis carregados pelos contratorpedeiros britânicos Crédito: Andrew Linnett / UK Ministry of Defence

Navios ainda serão modernizados

Mesmo próximos da idade originalmente planejada para aposentadoria, os Tipo 45 ainda receberão investimentos pesados. A Marinha Real trabalha para adicionar 24 células de lançamento do sistema Sea Ceptor a cada embarcação, aumentando a quantidade de armas disponíveis além das instalações usadas atualmente pelo Sea Viper.

O cronograma britânico prevê que a modernização dessa capacidade seja concluída em toda a flotilha até o fim de 2032. Isso significa que alguns navios poderiam receber melhorias importantes apenas poucos anos antes da data em que começariam a deixar o serviço.

Outra tecnologia prevista é o DragonFire, arma a laser desenvolvida para destruir principalmente drones e outras ameaças aéreas
Outra tecnologia prevista é o DragonFire, arma a laser desenvolvida para destruir principalmente drones e outras ameaças aéreas Crédito: UK Ministry of Defence / Wikimedia Commons

Ministério da Defesa britânico fechou um contrato de £316 milhões para desenvolver o sistema, com a primeira instalação em um navio Tipo 45 prevista para 2027.

Tags:

Navio Guerra Inglaterra Exército Tecnologia Marinha Militar Engenharia Britânico

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