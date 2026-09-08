Marinha real decide manter contratorpedeiros de 152 metros ativos após 2035 e abandona navio sucessor

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:17
Navios de guerra com 152 metros de comprimento e mais de 7 mil toneladas podem permanecer em serviço por muito mais tempo do que o Reino Unido imaginava. A Marinha Real passou a avaliar a extensão da vida útil de seis contratorpedeiros Tipo 45 que seriam aposentados a partir de 2035.
A possibilidade surge poucos meses depois de Londres abandonar os planos para construir o Tipo 83, contratorpedeiro que havia sido pensado como sucessor direto da classe atual. O governo britânico confirmou a mudança ao responder a uma pergunta apresentada ao Parlamento.
O ministro da Defesa Luke Pollard informou que o plano de investimentos militares já separou recursos para estudar a transição e determinar se os Tipo 45 precisarão passar por uma extensão completa.
Alguns dos principais mísseis em atividade no mundo
A classe Tipo 45 reúne seis navios: HMS Daring, Dauntless, Diamond, Dragon, Defender e Duncan. Segundo a Marinha Real britânica, cada embarcação desloca cerca de 7.350 toneladas, mede 152 metros, alcança 30 nós e possui autonomia aproximada de 7 mil milhas náuticas.
Sua principal função não é atacar outros navios, mas formar um enorme escudo ao redor da frota. O sistema Sea Viper foi projetado para interceptar aviões e mísseis, enquanto o radar SAMPSON consegue detectar e acompanhar ameaças a mais de 400 km de distância.
Essa capacidade ganhou importância diante da disseminação de drones e mísseis utilizados em conflitos recentes. O avanço de máquinas no campo de batalha também já inclui robôs terrestres armados e humanoides enviados para testes na guerra da Ucrânia.
Mesmo próximos da idade originalmente planejada para aposentadoria, os Tipo 45 ainda receberão investimentos pesados. A Marinha Real trabalha para adicionar 24 células de lançamento do sistema Sea Ceptor a cada embarcação, aumentando a quantidade de armas disponíveis além das instalações usadas atualmente pelo Sea Viper.
O cronograma britânico prevê que a modernização dessa capacidade seja concluída em toda a flotilha até o fim de 2032. Isso significa que alguns navios poderiam receber melhorias importantes apenas poucos anos antes da data em que começariam a deixar o serviço.
O Ministério da Defesa britânico fechou um contrato de £316 milhões para desenvolver o sistema, com a primeira instalação em um navio Tipo 45 prevista para 2027.