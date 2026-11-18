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Mário Gomes e a esposa são condenados após morar 13 anos em mansão que tinha sido leiloada

Propriedade foi leiloada em 26 de abril de 2011 para quitar dívidas trabalhistas de uma antiga confecção de roupas ligadas ao ator

Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18:43

Mário Gomes terá de pagar valor equivalente a 13 anos de aluguel Crédito: Reprodução | Instagram e IMDb

O ator Mário Gomes e sua esposa, Raquel Palma, foram condenados pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma indenização equivalente a 13 anos de aluguel por ter permanecido em uma antiga mansão no Joá, na Zona Sudoeste do Rio, mesmo após o imóvel ter sido arrematado em um leilão.

A taxa de ocupação é calculada com base no valor de mercado do aluguel da mansão durante o período em que permaneceu no imóvel após o leilão.

Veja o resultado da transformação de Mário Gomes 1 de 7

Segundo o portal Terra, que divulgou a informação, a decisão judicial ainda inclui a cobrança de dívidas de IPTU e condomínio referentes ao período de ocupação. O casal teria permanecido na propriedade entre 2011 e setembro de 2024, quando foi obrigado a deixar o local por determinação judicial.

A propriedade foi leiloada em 26 de abril de 2011 para quitar dívidas trabalhistas de uma antiga confecção de roupas ligadas ao ator, em Marechal Cândido Rondon, do Paraná.

De acordo com o Terra, além de não receber pelo uso da propriedade, a associação que comprou a mansão ficou ainda impedida de utilizá-la ou obter renda com ela. O valor total da indenização ainda não foi estabelecido. A quantia deverá ser calculada posteriormente considerando quanto custaria o aluguel do imóvel no período correspondente.

A mansão foi arrematada por uma associação de servidores públicos pelo valor de R$ 720 mil. Na época, Mário Gomes chegou a afirmar que o imóvel valia cerca de R$ 20 milhões.

Apesar da venda judicial, o ator e a família continuaram morando na residência durante mais 13 anos. A desocupação aconteceu em setembro de 2024, quando foi cumprida a ordem de despejo.

Ainda não há uma quantia definitiva, já que os valores deverão ser apurados posteriormente. A sentença estabeleceu o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.