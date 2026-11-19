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Mário Gomes é condenado e pode ter que pagar mais de R$ 7 milhões por mansão onde morou por 13 anos; entenda

Estimativa considera aluguel, IPTU e condomínio acumulados até setembro de 2024, mas valor definitivo ainda será calculado pela Justiça

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14:39

Mário Gomes terá de pagar valor equivalente a 13 anos de aluguel Crédito: Reprodução | Instagram e IMDb

A condenação do ator Mário Gomes e da esposa, Raquel Palma, pelo período em que permaneceram em uma mansão no Joá, no Rio de Janeiro, pode resultar em uma conta superior a R$ 7 milhões. Uma simulação divulgada por Valmir Moratelli na coluna Gente, da revista Veja, aponta que o valor devido pela ocupação do imóvel, somado a despesas como IPTU e condomínio, chegaria a R$ 7.329.952,43, sem considerar juros.

O cálculo parte de uma base estimada em R$ 3.429.573,67, atualizada pelo IPCA, índice de inflação acumulado entre abril de 2011 e setembro de 2024. A quantia, no entanto, não representa o valor definitivo da condenação. A Justiça ainda deverá apurar quanto o casal terá de pagar.

Veja o resultado da transformação de Mário Gomes 1 de 7

Ainda segundo a coluna Gente, a juíza Admara Falante Schneider determinou que a taxa de ocupação seja calculada com base no valor de mercado do aluguel da própria mansão durante o período em que Mário e Raquel permaneceram no local.

A decisão também estabelece que os dois arquem com os débitos de IPTU e condomínio acumulados até setembro de 2024, quando deixaram a propriedade.