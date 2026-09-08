Marisa Orth é massacrada após homenagem 'esquisita' a ex-ator da Globo que morreu: 'Sem um pingo de noção'

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Fernanda Varela
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:27
Marisa Orth virou alvo de críticas nas redes sociais após prestar uma homenagem ao ator Roney Facchini, que morreu aos 73 anos no domingo (6). A atriz lamentou a perda do amigo, mas dividiu opiniões ao incluir política no texto de despedida e declarar apoio a Fernando Haddad (PT).
"Agora doeu. Perdemos o Roney Facchini. Eu perdi um amigo, o Brasil perdeu um imenso ator e estupendo comediante. O mais engraçado de nós", escreveu Marisa na publicação feita na madrugada de segunda-feira (7).
Roney Facchini
Na sequência, a atriz destacou o posicionamento político de Roney e lamentou que o amigo tenha morrido antes das próximas eleições. "Triste é ele partir antes das eleições. Antifascista, anti-injustiça, anti-ignorância. De uma coragem rara. Indignava-se publicamente, era absolutamente coerente com o que pensava", declarou.
Marisa encerrou a homenagem revelando em quem pretende votar. "Roney se foi, estamos um pouco perdidos, mas é Fernando Haddad. Estou com Roney e sigo na sua luta", afirmou.
A inclusão da disputa eleitoral na despedida provocou críticas entre seguidores. "O negócio tá feio, tá chato. Faltou noção. Nem no momento triste da perda de uma pessoa relevante há o respeito. Tem que ser militante político nessa hora?", questionou um internauta.
Outro seguidor também criticou a escolha da atriz de abordar o assunto durante a homenagem: "Faz uma homenagem dessa e depois caga na estrada falando de merda de política".
Roney Facchini morreu no domingo (6), em São Paulo, aos 73 anos. O ator ficou conhecido por interpretar Luís, o patriarca da família Silva, no programa infantil "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura, além de acumular trabalhos na televisão, no cinema e no teatro.