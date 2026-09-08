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Marisa Orth é massacrada após homenagem 'esquisita' a ex-ator da Globo que morreu: 'Sem um pingo de noção'

Atriz lamentou a morte do amigo, destacou o posicionamento político dele e declarou apoio a Fernando Haddad

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:27

Marisa Orth homenageou o amigo
Marisa Orth homenageou o amigo Crédito: Reprodução

Marisa Orth virou alvo de críticas nas redes sociais após prestar uma homenagem ao ator Roney Facchini, que morreu aos 73 anos no domingo (6). A atriz lamentou a perda do amigo, mas dividiu opiniões ao incluir política no texto de despedida e declarar apoio a Fernando Haddad (PT).

"Agora doeu. Perdemos o Roney Facchini. Eu perdi um amigo, o Brasil perdeu um imenso ator e estupendo comediante. O mais engraçado de nós", escreveu Marisa na publicação feita na madrugada de segunda-feira (7).

Roney Facchini

Roney Facchini por Reprodução
Grace Gianoukas, Roney Facchini, João Victor D'Alves e Pamella Domingues atuaram no 'Rá Tim Bum' por TV Cultura
Roney Facchini, caracterizado como Manoel da Nóbrega, com o elenco de 'Silvio Santos Vem Aí - O Musical' por Kassius Trindade/Divulgação
Os dramaturgos Emílio Boechat e Marília Toledo em último encontro com Roney Facchini na noite de 5 de setembro por Reprodução/Instagram
Roney Facchini por Renato Rocha Miranda/Rede Globo
Roney Facchini por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Roney Facchini por Renato Rocha Miranda/Rede Globo
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Roney Facchini por Reprodução

Na sequência, a atriz destacou o posicionamento político de Roney e lamentou que o amigo tenha morrido antes das próximas eleições. "Triste é ele partir antes das eleições. Antifascista, anti-injustiça, anti-ignorância. De uma coragem rara. Indignava-se publicamente, era absolutamente coerente com o que pensava", declarou.

Marisa encerrou a homenagem revelando em quem pretende votar. "Roney se foi, estamos um pouco perdidos, mas é Fernando Haddad. Estou com Roney e sigo na sua luta", afirmou.

A inclusão da disputa eleitoral na despedida provocou críticas entre seguidores. "O negócio tá feio, tá chato. Faltou noção. Nem no momento triste da perda de uma pessoa relevante há o respeito. Tem que ser militante político nessa hora?", questionou um internauta.

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Outro seguidor também criticou a escolha da atriz de abordar o assunto durante a homenagem: "Faz uma homenagem dessa e depois caga na estrada falando de merda de política".

Roney Facchini morreu no domingo (6), em São Paulo, aos 73 anos. O ator ficou conhecido por interpretar Luís, o patriarca da família Silva, no programa infantil "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura, além de acumular trabalhos na televisão, no cinema e no teatro.

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