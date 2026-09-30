Marisa Orth rebate críticas após estrear em filme adulto e abre o jogo sobre sexualidade da mulher madura: ‘Um tabu’

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Felipe Sena
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:59
A atriz Marisa Orth, de 62 anos, estreia em seu primeiro curta-metragem sensual nesta quarta-feira (30), às 20h.
Em “Amasso”, a protagonista encara uma produção voltada ao público maior de 18 anos e aproveitou o momento certeiro para abrir um debate importantes sobre a sexualidade feminina na maturidade.
Marisa Orth estreia em plataforma adulta
Marisa defendeu que o desejo da mulher madura ainda é tratado com tabu e ainda criticou o que chama de “moralização” em torno da sexualidade.
“Acho que existe, sim, um tabu. Acho que é uma contribuição pra minha colocação em relação ao antietarismo. Porque a sexualidade da mulher é uma dor. 'Existe ou não existe?' Pelo amor de Deus, não é alguma coisa a ser discutida. Não é uma discussão”, afirmou a Quem.
No curta dirigido por Gringo Cardia e Bárbara Pa, a protagonista contracena com o ator Vitor Gadelha, de 38 anos, em um vídeo sensual de cerca de 10 minutos.
“Eu não gosto dessa moralização pra onde a gente tá caminhando, porque eu sinto uma hipocrisia muito grande", disse ainda a atriz. "Acho que isso não é o caminho da luz. [O caminho da luz é] que é que a gente se aceite, se assuma, que seja tudo bonito e tudo legal, tudo dentro da normalidade”, completou.