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Marisa Orth rebate críticas após estrear em filme adulto e abre o jogo sobre sexualidade da mulher madura: ‘Um tabu’

Atriz estreia pela primeira vez em curta-metral para pessoas com mais de 18 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:59

Marisa Orth estreia filme sensual com Vitor Gadelha
Marisa Orth estreia filme sensual com Vitor Gadelha Crédito: Divulgação

A atriz Marisa Orth, de 62 anos, estreia em seu primeiro curta-metragem sensual nesta quarta-feira (30), às 20h.

Em “Amasso”, a protagonista encara uma produção voltada ao público maior de 18 anos e aproveitou o momento certeiro para abrir um debate importantes sobre a sexualidade feminina na maturidade.

Marisa Orth estreia em plataforma adulta

Marisa Orth estreia em plataforma adulta com filme sensual dirigido por Bárbara Paz por Divulgação
Marisa Orth estreia em plataforma adulta com filme sensual dirigido por Bárbara Paz por Divulgação
Marisa Orth estreia em plataforma adulta com filme sensual dirigido por Bárbara Paz por Divulgação
Aos 63 anos, Marisa Orth estreia em plataforma adulta com filme sensual dirigido por Bárbara Paz por Divulgação
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Marisa Orth estreia em plataforma adulta com filme sensual dirigido por Bárbara Paz por Divulgação

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Marisa defendeu que o desejo da mulher madura ainda é tratado com tabu e ainda criticou o que chama de “moralização” em torno da sexualidade.

“Acho que existe, sim, um tabu. Acho que é uma contribuição pra minha colocação em relação ao antietarismo. Porque a sexualidade da mulher é uma dor. 'Existe ou não existe?' Pelo amor de Deus, não é alguma coisa a ser discutida. Não é uma discussão”, afirmou a Quem.

No curta dirigido por Gringo Cardia e Bárbara Pa, a protagonista contracena com o ator Vitor Gadelha, de 38 anos, em um vídeo sensual de cerca de 10 minutos.

“Eu não gosto dessa moralização pra onde a gente tá caminhando, porque eu sinto uma hipocrisia muito grande", disse ainda a atriz. "Acho que isso não é o caminho da luz. [O caminho da luz é] que é que a gente se aceite, se assuma, que seja tudo bonito e tudo legal, tudo dentro da normalidade”, completou.

Tags:

Marisa Orth Vitor Gadelha

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