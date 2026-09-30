PAUTA

Marisa Orth rebate críticas após estrear em filme adulto e abre o jogo sobre sexualidade da mulher madura: ‘Um tabu’

Atriz estreia pela primeira vez em curta-metral para pessoas com mais de 18 anos

Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:59

Marisa Orth estreia filme sensual com Vitor Gadelha Crédito: Divulgação

A atriz Marisa Orth, de 62 anos, estreia em seu primeiro curta-metragem sensual nesta quarta-feira (30), às 20h.

Em “Amasso”, a protagonista encara uma produção voltada ao público maior de 18 anos e aproveitou o momento certeiro para abrir um debate importantes sobre a sexualidade feminina na maturidade.

Marisa Orth estreia em plataforma adulta 1 de 4

Marisa defendeu que o desejo da mulher madura ainda é tratado com tabu e ainda criticou o que chama de “moralização” em torno da sexualidade.

“Acho que existe, sim, um tabu. Acho que é uma contribuição pra minha colocação em relação ao antietarismo. Porque a sexualidade da mulher é uma dor. 'Existe ou não existe?' Pelo amor de Deus, não é alguma coisa a ser discutida. Não é uma discussão”, afirmou a Quem.

No curta dirigido por Gringo Cardia e Bárbara Pa, a protagonista contracena com o ator Vitor Gadelha, de 38 anos, em um vídeo sensual de cerca de 10 minutos.