FAMOSOS

Marjorie Estiano e Márcio Maranhão relembram como se conheceram nos bastidores de 'Sob Pressão'

Casal participou do programa Sem Censura nesta terça-feira (29) e contou como se aproximou durante a produção da série da Globoplay

Kamila Macedo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:34

Márcio Maranhão e Marjorie Estiano estão em um relacionamento desde 2022 Crédito: Reprodução/Sem Censura

O médico Márcio Maranhão relembrou como conheceu a namorada, a atriz Marjorie Estiano, durante os bastidores da produção audiovisual "Sob Pressão". O casal participou do programa Sem Censura na tarde desta terça-feira (29).

Na época, Marjorie interpretou a protagonista, enquanto Maranhão foi o responsável por escrever o livro que deu origem à obra e também trabalhou na equipe como consultor médico.

"O Sob Pressão foi o nosso encontro e de aprendizado mútuo. Eu achava que, como consultor da série, eu tinha que ensinar a Marjorie a segurar as pinças, e estava tudo certo. Ela me olhava: ‘Não é nisso que eu estou interessada'. Ela começou a pegar os instrumentais e eu falei: 'Isso aqui é o bisturi. Isso é a pinça. Isso o porta-agulha…’. Ela ficou me olhando como: 'Não estou interessada nisso'”, relembrou Márcio sobre o primeiro contato.

Marjorie Estiano 1 de 5

Marjorie trouxe seu ponto de vista: "O principal foi passar esse olhar humano, o de quem quer cuidar de alguém. Não só como é que se segura uma pinça. Eu só tinha ido criança ao posto de saúde tomar vacina... Não tinha contato. O Márcio era tudo para todos nós, da parte técnica e humana. A gente se apaixona pela medicina, pelo profissional”.

Márcio comentou que, com a convivência, passou a ver a profissão de forma mais humanizada, e não apenas pelo viés técnico. Isso partiu, segundo ele, dos questionamentos feitos pela atriz durante o processo de produção. "Ela me perguntou como eu fazia para dar alta para um doente. Eu pensei: 'Dou alta toda hora'. Falei: 'Chego lá, examino o paciente, a ferida operatória dele, se está direitinho, faço a prescrição e peço para ele voltar daqui a sete dias para tirar o ponto'”, contou.

"Ela ficou me olhando e disse: 'Não estou interessada em nada disso. Estou interessada no que você fala para ele, se você celebra, dá um abraço, comemora... Essas perguntas, que ela e o elenco me fizeram, são muito desconcertantes para um cara que acha que está cheio de certeza como cirurgião. Te bota lá no chão... Eu estava muito distante de uma profissão tão generosa e tão grandiosa quanto ela pode ser”, continuou o médico.

A apresentadora do programa, Cissa Guimarães, destacou os pontos da série e brincou sobre o relacionamento dos dois. "Ainda rendeu esse casal lindo", disse, arrancando risadas dos convidados.

"Foi um encontrão... Foram vários encontros”, comentou Márcio.