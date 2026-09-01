CURIOSIDADES

Mark Zuckerberg compra castelo gótico de 196 anos com 11 quartos, piscina coberta e espaço para as famosas 'reuniões de caminhada' com times da Meta

A propriedade tem 11 quartos, piscina coberta e jardins que combinam com um hábito de trabalho do empresário.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:39

O Castelo de Strancally, no condado de Waterford, na Irlanda, foi adquirido por Mark Zuckerberg e Priscilla Chan. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan agora têm um endereço bastante diferente do padrão de uma residência convencional. O casal adquiriu o Castelo de Strancally, uma propriedade de estilo gótico construída no século XIX e localizada no condado de Waterford, na Irlanda.

Com 11 quartos principais, salas de recepção, piscina coberta e extensos jardins, o imóvel reúne características históricas e espaços que também se encaixam na rotina do cofundador da Meta.

O Castelo de Strancally, no condado de Waterford, na Irlanda, foi adquirido por Mark Zuckerberg e Priscilla Chan. 1 de 6

Um castelo do século XIX

O atual Castelo de Strancally foi projetado pelos arquitetos James e George Richard Pain e construído em 1830. A propriedade passou por reformas recentes antes da aquisição feita por Zuckerberg e sua esposa.

A construção fica próxima das ruínas de uma antiga fortaleza do século XII. Apesar de os vestígios da estrutura medieval estarem a cerca de 4,5 quilômetros do castelo atual, a região preserva uma ligação com um passado marcado por conflitos.

A residência também ocupa um lugar na vida cultural local. Tradicionalmente, a propriedade recebe apresentações do Festival de Ópera do Vale do Blackwater.

Jardins combinam com Zuckerberg

Um dos detalhes mais curiosos da nova propriedade está nos jardins. Os espaços externos se encaixam em um hábito conhecido de Zuckerberg: as chamadas reuniões de caminhada, ou “walk-and-talks”.

Nesse formato, conversas de trabalho acontecem enquanto os participantes caminham. O tamanho do Castelo de Strancally cria um cenário pouco convencional para esse tipo de encontro.

Até mesmo a disposição interna ajuda a dimensionar o tamanho da residência. Segundo a matéria de referência, o percurso entre a cozinha e a sala de jantar exige mais de quatro minutos de caminhada rápida.

História preservada

Embora o imóvel adquirido pelo casal seja do século XIX, a área carrega uma história ainda mais antiga. As ruínas da fortaleza original remetem ao século XII e estão associadas a episódios de conflitos medievais.

O contraste entre as diferentes épocas ajuda a explicar a particularidade do endereço. A construção atual combina a arquitetura do século XIX com intervenções feitas ao longo do tempo pelos antigos proprietários.

Além disso, o castelo permanece relacionado à cultura da região por meio das apresentações de ópera realizadas tradicionalmente no local.

Mark e o novo endereço na Irlanda

A aquisição coloca o Castelo de Strancally no patrimônio imobiliário de Zuckerberg e Priscilla Chan. O imóvel fica em Waterford, região conhecida pelo Rio Blackwater, e mantém características que preservam sua aparência histórica.