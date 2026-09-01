Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mark Zuckerberg compra castelo gótico de 196 anos com 11 quartos, piscina coberta e espaço para as famosas 'reuniões de caminhada' com times da Meta

A propriedade tem 11 quartos, piscina coberta e jardins que combinam com um hábito de trabalho do empresário.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:39

O Castelo de Strancally, no condado de Waterford, na Irlanda, foi adquirido por Mark Zuckerberg e Priscilla Chan.
O Castelo de Strancally, no condado de Waterford, na Irlanda, foi adquirido por Mark Zuckerberg e Priscilla Chan. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan agora têm um endereço bastante diferente do padrão de uma residência convencional. O casal adquiriu o Castelo de Strancally, uma propriedade de estilo gótico construída no século XIX e localizada no condado de Waterford, na Irlanda.

Com 11 quartos principais, salas de recepção, piscina coberta e extensos jardins, o imóvel reúne características históricas e espaços que também se encaixam na rotina do cofundador da Meta.

O Castelo de Strancally, no condado de Waterford, na Irlanda, foi adquirido por Mark Zuckerberg e Priscilla Chan.

O empresário Mark Zuckerberg terá à disposição os amplos jardins do Castelo de Strancally para sua rotina de reuniões. por Reprodução/Wikimedia Commons
A propriedade também mantém uma ligação com a cultura local e tradicionalmente recebe apresentações do Festival de Ópera do Vale do Blackwater. por Reprodução/Wikimedia Commons
Mark Zuckerberg adquiriu uma propriedade de quase dois séculos no condado de Waterford, na Irlanda. por Reprodução/Wikimedia Commons
Mark Zuckerberg, cofundador da Meta, é o novo proprietário do histórico Castelo de Strancally, na Irlanda. por Reprodução/Wikimedia Commons
A propriedade conta com 11 quartos principais, salas de recepção e amplos espaços internos. por Reprodução/Wikimedia Commons
Construído em 1830, o Castelo de Strancally tem arquitetura de estilo gótico e preserva características históricas. por Reprodução/Wikimedia Commons
1 de 6
O empresário Mark Zuckerberg terá à disposição os amplos jardins do Castelo de Strancally para sua rotina de reuniões. por Reprodução/Wikimedia Commons

Um castelo do século XIX

O atual Castelo de Strancally foi projetado pelos arquitetos James e George Richard Pain e construído em 1830. A propriedade passou por reformas recentes antes da aquisição feita por Zuckerberg e sua esposa.

A construção fica próxima das ruínas de uma antiga fortaleza do século XII. Apesar de os vestígios da estrutura medieval estarem a cerca de 4,5 quilômetros do castelo atual, a região preserva uma ligação com um passado marcado por conflitos.

A residência também ocupa um lugar na vida cultural local. Tradicionalmente, a propriedade recebe apresentações do Festival de Ópera do Vale do Blackwater.

Jardins combinam com Zuckerberg

Um dos detalhes mais curiosos da nova propriedade está nos jardins. Os espaços externos se encaixam em um hábito conhecido de Zuckerberg: as chamadas reuniões de caminhada, ou “walk-and-talks”.

Nesse formato, conversas de trabalho acontecem enquanto os participantes caminham. O tamanho do Castelo de Strancally cria um cenário pouco convencional para esse tipo de encontro.

Leia mais

Imagem - O gesto solidário de Taylor Swift que financiou tratamento de enfermeira que salvou vítimas de acidente

O gesto solidário de Taylor Swift que financiou tratamento de enfermeira que salvou vítimas de acidente

Imagem - O perfume favorito da Princesa Diana: descubra qual fragrância ela usava todos os dias

O perfume favorito da Princesa Diana: descubra qual fragrância ela usava todos os dias

Imagem - Nem água fria, nem xampu primeiro: veja como funciona o ritual chinês que virou referência em cuidados com o cabelo

Nem água fria, nem xampu primeiro: veja como funciona o ritual chinês que virou referência em cuidados com o cabelo

Até mesmo a disposição interna ajuda a dimensionar o tamanho da residência. Segundo a matéria de referência, o percurso entre a cozinha e a sala de jantar exige mais de quatro minutos de caminhada rápida.

História preservada

Embora o imóvel adquirido pelo casal seja do século XIX, a área carrega uma história ainda mais antiga. As ruínas da fortaleza original remetem ao século XII e estão associadas a episódios de conflitos medievais.

O contraste entre as diferentes épocas ajuda a explicar a particularidade do endereço. A construção atual combina a arquitetura do século XIX com intervenções feitas ao longo do tempo pelos antigos proprietários.

Além disso, o castelo permanece relacionado à cultura da região por meio das apresentações de ópera realizadas tradicionalmente no local.

Mark e o novo endereço na Irlanda

A aquisição coloca o Castelo de Strancally no patrimônio imobiliário de Zuckerberg e Priscilla Chan. O imóvel fica em Waterford, região conhecida pelo Rio Blackwater, e mantém características que preservam sua aparência histórica.

Para uma propriedade construída há quase dois séculos, a adaptação à rotina do casal chama atenção justamente pela combinação pouco comum: arquitetura gótica, grandes jardins e ambientes que podem acompanhar uma rotina de trabalho baseada também em reuniões durante caminhadas.

Tags:

Negócios Mundo Mark Zuckerberg Tecnologia Curiosidades Castelo

Mais recentes

Imagem - Gloria Groove revela que mantém relacionamento aberto há 11 anos e explica segredo

Gloria Groove revela que mantém relacionamento aberto há 11 anos e explica segredo
Imagem - Após 20 anos, chega ao fim o casamento de Claude Troisgros e Clarisse Sette: 'Como dizer que não deu certo?'

Após 20 anos, chega ao fim o casamento de Claude Troisgros e Clarisse Sette: 'Como dizer que não deu certo?'
Imagem - Viúvo de Rita Lee abre o coração sobre novo namoro após luto: 'Grande bênção que não invalida a dor'

Viúvo de Rita Lee abre o coração sobre novo namoro após luto: 'Grande bênção que não invalida a dor'