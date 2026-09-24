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Marrone revela que ligou para Rick momentos antes do acidente aéreo

Cantor sertanejo disse que chegou a enviar áudio para Rick no dia da tragédia com queda de helicóptero

Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:13

Marrone revelou detalhes de ligação para Rick Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Durante o velório do cantor Rick, realizado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo, o cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, revelou um detalhe sobre o dia da tragédia, em que aconteceu a queda do helicóptero, na última segunda-feira (21).

Segundo o portal Terra, o cantor contou que estava no Espírito Santo para um show quando soube do desaparecimento e tentou entrar em contato com o amigo, e chegou a enviar mensagem de áudio ao sertanejo.

Rick Sollo 1 de 4

"No dia do acidente, eu tentei falar com o Rick. Liguei no telefone do Rick e estava com dois pontinhos. Chegou a mensagem, mas eu acho que o telefone dele estava lá no local, mas o sinal era muito pouco. Já tinha acontecido o acidente, eu estava no Espírito Santo fazendo show, mas na esperança de que iam encontrar alguém com vida", disse Marrone, que não conseguiu falar com Renner.

O adeus a Rick tem sido conduzido de forma reservada, longe de holofotes. A decisão foi tomada pela família, que optou por restringir o velório e o sepultamento apenas ao círculo mais próximo de amigos e parentes, transformando o momento em uma ocasião de recolhimento e silêncio.

O helicóptero Bell 430 caiu na região serrana de Minas Gerais. O cantor Ric estava a caminho de um almoço imobiliário com o prefeito de São Joaquim. José Teodoro de Sena Amaral, em uma vinícola na Serra de Santa Catarina.