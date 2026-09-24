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Marrone revela que ligou para Rick momentos antes do acidente aéreo

Cantor sertanejo disse que chegou a enviar áudio para Rick no dia da tragédia com queda de helicóptero

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:13

Marrone revelou detalhes de ligação para Rick
Marrone revelou detalhes de ligação para Rick Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Durante o velório do cantor Rick, realizado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo, o cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, revelou um detalhe sobre o dia da tragédia, em que aconteceu a queda do helicóptero, na última segunda-feira (21).

Segundo o portal Terra, o cantor contou que estava no Espírito Santo para um show quando soube do desaparecimento e tentou entrar em contato com o amigo, e chegou a enviar mensagem de áudio ao sertanejo.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

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"No dia do acidente, eu tentei falar com o Rick. Liguei no telefone do Rick e estava com dois pontinhos. Chegou a mensagem, mas eu acho que o telefone dele estava lá no local, mas o sinal era muito pouco. Já tinha acontecido o acidente, eu estava no Espírito Santo fazendo show, mas na esperança de que iam encontrar alguém com vida", disse Marrone, que não conseguiu falar com Renner.

O adeus a Rick tem sido conduzido de forma reservada, longe de holofotes. A decisão foi tomada pela família, que optou por restringir o velório e o sepultamento apenas ao círculo mais próximo de amigos e parentes, transformando o momento em uma ocasião de recolhimento e silêncio.

O helicóptero Bell 430 caiu na região serrana de Minas Gerais. O cantor Ric estava a caminho de um almoço imobiliário com o prefeito de São Joaquim. José Teodoro de Sena Amaral, em uma vinícola na Serra de Santa Catarina.

Além do empresário e do cantor, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Tags:

Marrone Rick Sollo

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