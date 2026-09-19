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Marte em Câncer coloca 4 signos em alerta: cuidado com a emoção tomando conta das decisões

O trânsito, que começou em agosto e segue até 27 de setembro, ganha força em um período que pede mais controle, maturidade e cuidado com conflitos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 15:00

Signos e marte
Signos e marte Crédito: Imagem gerada por IA

Marte está em Câncer desde 11 de agosto e permanece no signo até 27 de setembro. Nesse período, a vontade de agir pode ficar mais ligada às emoções, principalmente quando estão em jogo família, segurança, dinheiro e relacionamentos.

Para quatro signos, esse cenário pede atenção especial. O problema não está em sentir intensamente, mas em permitir que raiva, insegurança ou necessidade de controle decidam por eles. E o momento exige ainda mais cautela: em 18 de setembro, Mercúrio e Saturno entraram em oposição, trazendo um tom mais sério para conversas, cobranças e decisões.

Nos próximos dias, a melhor estratégia será pensar antes de reagir. Afinal, uma resposta dada no calor do momento pode criar um problema muito maior do que aquele que provocou a irritação. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries

Áries pode sentir uma necessidade maior de proteger aquilo que considera seu, principalmente quando o assunto envolve família, casa ou segurança emocional. O problema aparece quando essa postura defensiva vira irritação e faz o signo reagir a qualquer comentário como se fosse um ataque.

No trabalho, uma crítica ou cobrança pode incomodar mais do que deveria. Antes de responder, vale entender se existe realmente um problema ou se a emoção do momento está aumentando a situação. Questões envolvendo casa, reformas e gastos familiares também merecem planejamento, não decisões impulsivas.

Dica cósmica: se uma conversa começar a esquentar, faça uma pausa antes de responder. Nem toda provocação precisa virar confronto.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Câncer

Câncer sente esse trânsito de maneira especialmente intensa, já que Marte está passando pelo próprio signo. A disposição para agir aumenta, mas junto dela pode vir uma inquietação difícil de ignorar. Você pode querer resolver pendências imediatamente, assumir o controle de tudo ou cobrar dos outros uma resposta que talvez ainda não estejam prontos para dar.

No amor, pequenas situações podem ganhar proporções maiores quando existe a sensação de não ser compreendido. No dinheiro, cuidado com compras feitas para aliviar frustração ou melhorar o humor. O melhor uso dessa energia é transformar a inquietação em atitude prática, sem deixar a impulsividade comandar.

Dica cósmica: não tome decisões importantes no auge da irritação. Espere a emoção baixar e só então escolha o que realmente quer fazer.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode sentir uma pressão maior relacionada à carreira, à imagem profissional e às responsabilidades que assumiu. A vontade de mostrar serviço e conquistar reconhecimento aumenta, mas também pode surgir uma irritação maior com colegas, cobranças ou situações que parecem injustas.

A oposição entre Mercúrio e Saturno reforça a necessidade de escolher bem as palavras. Uma crítica recebida de forma atravessada pode virar uma discussão desnecessária, especialmente se Libra já estiver acumulando frustrações. O desafio será se posicionar sem transformar cada discordância em uma batalha.

Dica cósmica: fale o que precisa ser dito, mas não diga tudo no primeiro impulso. Uma resposta pensada pode ter muito mais força.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode perceber mais tensão nas relações de um para um, incluindo namoro, casamento, sociedades e parcerias profissionais. Quando as expectativas não são atendidas, a tendência pode ser cobrar, endurecer o tom ou simplesmente se fechar.

No trabalho e nas finanças, acordos precisam de atenção. Antes de aceitar uma proposta, assinar um compromisso ou tomar uma decisão envolvendo dinheiro compartilhado, confira todos os detalhes. No amor, ouvir o outro lado pode evitar que uma diferença pontual se transforme em um problema muito maior.

Dica cósmica: não tente vencer todas as discussões. Algumas situações se resolvem melhor quando você baixa a guarda e realmente escuta.

Decoração que é a cara de Capricórnio

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Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

O que os signos devem evitar durante Marte em Câncer

Embora Áries, Câncer, Libra e Capricórnio tenham motivos para redobrar a atenção, o trânsito pode servir como um convite para todos observarem melhor a própria maneira de reagir.

Até 27 de setembro, vale evitar decisões importantes tomadas no auge da raiva, discussões que poderiam esperar e gastos usados como válvula de escape para frustrações. A energia de Marte também pode ser aproveitada de uma maneira mais produtiva: resolver pendências, proteger o que realmente importa e tomar atitudes que estavam sendo adiadas.

E o período ainda reserva uma mudança de clima importante. Em 22 de setembro, às 21h05, o Sol entra em Libra e marca o Equinócio de Primavera no Brasil, reforçando temas como equilíbrio, relações e escolhas mais conscientes.

Tags:

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