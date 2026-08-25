ASTROLOGIA

Marte em Câncer: esses 3 signos vão cansar de dramas e começar a priorizar o que realmente importa

Até 27 de setembro, o trânsito favorece mais coragem para estabelecer limites, proteger a própria energia e tomar atitudes que estavam sendo adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 13:00

Signos e marte Crédito: Imagem gerada por IA

Desde 11 de agosto, Marte está em Câncer, trazendo uma combinação intensa entre iniciativa, emoções e necessidade de segurança. O período pode aumentar a disposição para agir diante de situações que antes eram toleradas por medo de conflitos ou por excesso de consideração pelos outros.

Para três signos, essa mudança tende a ser especialmente evidente. A vontade de parar de carregar problemas alheios, estabelecer limites e direcionar a energia para os próprios objetivos pode ficar cada vez mais forte. O desafio será transformar a irritação em atitude, sem deixar que a impulsividade crie conflitos desnecessários. Veja a previsão do site "Economic Times".

Por que Marte em Câncer pode mudar o clima?

Marte está ligado à ação, coragem e iniciativa, enquanto Câncer envolve emoções, segurança e proteção. Essa combinação pode fazer com que muitas atitudes sejam tomadas a partir de sentimentos que estavam sendo guardados.

Em vez de continuar questionando se suas necessidades são legítimas, alguns signos podem finalmente perceber que precisam proteger melhor o próprio tempo, energia e objetivos.

A diferença estará em saber quando defender seus limites e quando apenas reagir no calor do momento.

Câncer: Você pode perceber que não precisa mais se diminuir para manter outras pessoas confortáveis. Com Marte passando pelo seu signo, fica mais difícil ignorar comportamentos que ultrapassam seus limites ou relações que fazem você questionar o próprio valor.

Nos próximos dias, algumas amizades e vínculos podem ser vistos de uma maneira diferente. Você pode começar a identificar com mais clareza quem realmente apoia você e quem se acostumou com a sua disponibilidade constante.

Isso não significa que toda relação difícil precise chegar ao fim. A grande mudança está em entender que estabelecer limites não é ser hostil. Quanto mais você respeitar suas próprias necessidades, mais segurança terá para escolher onde vale a pena colocar sua energia.

Dica cósmica: Proteger sua paz não significa afastar todo mundo, mas aprender a dizer não quando for necessário.

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Escorpião: A frustração pode estar ligada principalmente ao trabalho, aos negócios e ao dinheiro. Nos próximos dias, você pode perceber que insistir em vários caminhos ao mesmo tempo está consumindo energia sem trazer o resultado esperado.

Uma das decisões mais importantes pode ser justamente escolher o que não fazer. Abandonar um projeto, delegar uma responsabilidade ou deixar de insistir em uma ideia pode parecer frustrante no início, mas também pode abrir espaço para algo mais promissor.

Use esse período para pesquisar, organizar ideias e conversar com pessoas em quem confia. A impaciência não precisa virar conflito. Quando transformada em planejamento e atitude, ela pode ajudar você a finalmente sair de um ciclo que já estava desgastando.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa ser aproveitada. Às vezes, escolher onde não colocar sua energia é o que permite avançar.

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Peixes: Depois de um período de responsabilidades e desafios emocionais, você pode finalmente sentir vontade de se divertir novamente. Atividades criativas e interesses que ficaram de lado podem voltar a despertar sua curiosidade.

Pintura, música, escrita, artesanato, culinária ou qualquer outra atividade que faça você se sentir presente podem ganhar espaço na sua rotina. O mais importante será não transformar tudo em uma obrigação ou em mais uma tentativa de ser produtivo.

Nem todo prazer precisa virar trabalho, renda extra ou um projeto com resultado mensurável. Algumas coisas simplesmente fazem bem. Permitir-se aproveitar esses momentos pode ajudar você a recuperar uma sensação de leveza que estava faltando.

Dica cósmica: Faça algo apenas porque gosta, sem transformar cada prazer em uma meta.